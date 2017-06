Leonardo Boff lança livro sobre realidades e histórias "insignificantes"

O teólogo, filósofo, professor e escritor Leonardo Boff aborda em sua nova obra, O Livro dos Elogios – O significado do insignificante, lançada pela Paulus Editora, realidades, acontecimentos e histórias por vezes “insignificantes” e sem relevância maior, mas que ganham um novo sentido existencial nas palavras do autor.

Boff destaca que a vida é feita de pequenas coisas que não têm preço, mas possuem especial valor – momentos que merecem ser celebrados e aos quais devem ser dados louvores e elogios. Dessa forma, ele reúne casos diversos e imperceptíveis aos olhos humanos, repletos de funções sacramentais que tocam o coração.

O livro propõe resgatar os valores perdidos no cotidiano, cuja falta, segundo o autor, estão na raiz de nossa crise cultural. Entre esses valores podemos mencionar o cuidado, a gentileza, a amorosidade, a solidariedade e a espiritualidade como dado antropológico.

A publicação está dividida em cinco partes: “Elogio das virtudes cotidianas”; “Elogio da vida do espírito”; “Elogio das narrativas exemplares”; “Elogio dos parentes, próximos e distantes” e “Elogio das coisas cotidianas”, além da conclusão, intitulada “O Elogio da Mãe Terra: um hino de celebração”. Os capítulos são carregados de imagens e conteúdos reflexivos, humanísticos, filosóficos, teológicos e, também, de certo toque de humor.

Segundo Leonardo, o objetivo da obra é despertar a visão de que as coisas são mais que coisas. Para ele, se houver uma relação afetiva com elas, se repararmos no significado e no respeito que damos às coisas ligadas à família, a amigos queridos e às paisagens de nossa infância, veremos que tais realidades falam. O subsídio é também um livro de reflexão sobre as virtudes importantes para a convivência, como a hospitalidade, o cuidado, a modéstia e o sentido religioso da vida.

Nessa perspectiva, o livro destina-se a qualquer leitor ou leitora que se identifique com pequenas histórias, mitos pouco conhecidos e referências a pessoas queridas, como o pai, a mãe, amigos e amigas.