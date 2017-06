Imperator comemora cinco anos com apresentação do Biquini Cavadão

O Biquini Cavadão está com CD novo 'As voltas que o mundo dá' e fará o show da turnê de lançamento do disco no Rio de Janeiro, no dia 15 de junho (quinta), no Imperator, dia em que a casa de espetáculos celebra cinco anos da reabertura, em plena atividade.

No palco, as novas canções se unem aos sucessos, conquistados ao longo de 30 anos, e com direito a um inédito set acústico.

O CD 'As Voltas que o Mundo Dá' apresenta um Biquini renovado. Com composições inéditas e letras que retratam suas vivências, conquistas e derrotas no âmbito pessoal e profissional, Bruno, Coelho, Miguel e Álvaro, buscam compreender a vulnerabilidade da vida, das alegrias, de um novo amor, de uma separação ou até mesmo de uma tragédia. Sempre se reinventando, chamaram o lendário produtor Liminha para produzir o CD.

Para quem melhor traduziu o universo adolescente com ’Tédio’ e ‘Timidez’, embalou sonhos com ‘Vento ventania’ e colocou o protesto em forma de canções como ‘Zé Ninguém’, a banda teve um desafio grande com suas novas músicas. O trabalho com Liminha resultou num disco revelador. A faixa que lança o disco, 'Um rio sempre beija o mar', já está com ótima execução em todas as rádios do país e certamente figurará no set list.

Serviço: Biquini Cavadão apresenta 'As voltas que o mundo dá'

Data: 15 de junho, sábado, às 20h. A casa abre 1h antes do espetáculo

Local: Centro Cultural João Nogueira (Imperator) - Rua Dias da Cruz, 170 - Méier

Ingressos: Balcão, plateia inferior e pista: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Classificação livre

Mais informações: http://imperator.art.br/programa/biquini-cavadao-as-voltas-que-o-mundo-da