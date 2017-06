Armani lança concurso de moda para estudantes do Reino Unido

A grife italiana Giorgio Armani lançou um concurso para estudantes de moda do Reino Unido, na qual os universitários deverão reinterpretar, no estilo britânico, três criações icônicas da linha Empório Armani - uma de casaco, uma de bolsa e outra de calçado.

Intitulada de "New Bond", a disputa foi organizada em comemoração ao primeiro desfile da marca em Londres e à inauguração da nova loja na Bond Street, durante a Semana de Moda da cidade.

As criações serão avaliadas pelo próprio Giorgio Armani, que selecionará três vencedores, um para cada categoria. Os ganhadores terão suas peças fabricadas e vendidas nas lojas da marca em Londres, Manchester, Glasgow e no site, para uma coleção cápsula primavera-verão 2018 a partir de setembro.

Para Giorgio Armani, as escolas de design inglesas estão entre as mais interessantes, do ponto de vista contemporâneo. "Elas formam talentos únicos, trabalham na originalidade e na individualidade de cada estudante. Acho que para ter sucesso na moda, a criatividade tem que ser combinada a uma visão pragmática e realista", afirmou.

Os vencedores do concurso terão livre acesso à fábrica da Armani, onde reunirão um time de designers para colocar em prática seus projetos. "Com essa iniciativa, quero estimular o diálogo entre esses dois elementos, oferecendo aos vencedores um momento para eles se autoafirmarem e progredirem", finalizou o estilista.