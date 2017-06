'Poemas, Cantigas e Parlendas no Tapete' invadem o Parque das Ruínas

O espetáculo 'Poemas Cantigas e Parlendas no Tapete' que participa da programação do Mami Movimento Artístico e Musical para Infância estará no dia 10 de junho às 11h no Teatro Parque das Ruínas em Santa Teresa.

Quer ler um tapete? Escutar um livro? Ver uma melodia e canção? Assim, é o Costurando Histórias.

Alinhavar e costurar memórias e brincadeiras, louvando as belas metáforas e o lirismo de nossos poetas.

Acompanhando a rua enladrilhada do tapete, crianças grandes e pequenas poderão divertir-se com as cantigas e palavras tão bem já ditas pelos nossos avôs e pelos avôs dos nossos avôs. O Boi da cara preta, a Terezinha de Jesus, Constança, Pai Francisco e tantos outros personagens surgem no tapete convidando todos à cantoria e a momentos de pura poesia. Foram selecionados trechos de poemas elaborados para as crianças por Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Casimiro de Abreu, Henriquieta Lisboa, Mario Quintana, Vinicius de Moraes e outros.

O espetáculo 'Poemas, Cantigas e Parlendas no Tapete' foi criado pela atriz e artesã, diretora artística do grupo, Daniela Fossaluza, quando sua segunda filha, hoje com 13 anos, tinha apenas dois, em 2006. Ao embalar a pequena com cantigas de suas memórias de infância, visualizou uma rua de brilhantes num grande tapete de histórias e, a partir dessa projeção, criou o espetáculo que realizou várias temporadas de sucesso em teatros cariocas. Desde então, o espetáculo integra o repertório do grupo e vem sendo apresentado em espaços culturais, formando rodas e mais rodas de crianças e adultos. Em nova formação e com reformas no cenário-tapete, o público carioca é agora convidado para essa viagem, convite para percorrer um trajeto orientado por retalhos de nossa cultura, selecionados e gestadas ao sabor do tempo.

O Grupo Costurando Histórias realiza atividades e projetos culturais e artísticos em instituições de ensino, arte e cultura desde 2001. Tem como foco principal a criação de tapetes artesanais e tridimensionais a partir de livros literários e investiga as possibilidades de usos dessas obras nos campos da arte e da educação, utilizando também a linguagem musical para embalar as viagens. Reutilizando tecidos e unindo fragmentos de narrativas, a proposta é elaborar cenários interativos onde as crianças podem interagir após assistirem aos espetáculos e sessões de histórias, reinventando e reelaborando as narrativas. O Grupo, que em 2017 comemora 16 anos de atividades, representeou o trabalho dedicado a infância e juventude no Ano do Brasil em Portugal apresentando-se em Lisboa. Ministrou oficinas e realizou apresentações na África, Bélgica e Suiça por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Participa de eventos e festivais em vários estados brasileiros, difundindo a linguagem dos tapetes tridimensionais de histórias. Saiba mais do grupo Costurando Histórias: www.costurandohistorias.com

Ficha Técnica

Roteiro e Direção: Daniela Fossaluza

Elenco : Daniela Fossaluza, Denise Goneve e Julia Pastore

Músicos: Felipe Chaves Martins e Cezar Augusto Pereira

Criação do Tapete: Daniela Fossaluza e Denise Goneve

Fotos: Claudio Medeiros

Serviço: Projeto Café com Leite apresenta 'Poemas, Cantigas e Parlendas no Tapete'

Data: 10 de junho, às 11h

Local: Parque das Ruínas Rua Murtinho Nobre, 169

Ingressos: R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia)

Mais informações: (21) 2215-0621

Ocupação Fetaerj: Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro Programação Mami - Movimento Artístico e Musical para a Infância