Nascem Ella e Alexander, os gêmeos de George e Amal Clooney

A advogada britânica Amal Alamuddin, esposa do ator norte-americano George Clooney, deu a luz nesta terça-feira, dia 6, a um belo casal de gêmeos. De acordo com o porta-voz do artista, Stan Rosenfield, os pequenos Alexander e Ella nasceram sem nenhum problema e tanto eles como a sua mãe passam bem após o parto.

"Esta manhã, Amal e George deram as boas vindas a Ella e Alexander Clooney. Ella, Alexander e Amal estão saudáveis, felizes e passam bem. George está sedado e deve se recuperar em alguns dias", disse o representante em uma nota.

As duas crianças são os primeiros filhos tanto de Amal, de 39 anos, quanto de George, de 53. Durante entrevista ao programa "Rencontres de Cinema", em fevereiro deste ano, Clooney disse que ele e sua esposa estavam "felizes e animados" pela chegada dos gêmeos afirmando que os últimos, e próximos, meses serão uma "aventura".

O casal se uniu oficialmente em uma luxuosa cerimônia em Veneza em 2014, em um dos casamentos mais esperados na década que reuniu dezenas de personalidades.