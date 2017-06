Lan Lanh sobe aos palcos do Teatro Glaucio Gill para apresentar nova série do show “Batuque da Lan” nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho. O show, uma comemoração aos 30 anos de carreira da percussionista, contará, a cada edição, com a participação de grandes nomes da música brasileira como Armandinho, Toni Platão, Emanuelle Araújo, entre outros. Depois do sucesso das apresentações na Casa de Cultura Laura Alvim, a Secretaria de Estado de Cultura fechou uma nova temporada para a artista, dessa vez com ingressos a preços mais acessíveis, variando entre R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada).

Os batuques dos cajóns, atabaques e pandeiros de Lan Lanh passeiam pelos afrosambas de Vinícius, Baden Powell e seguem misturando levadas da sua Bahia natal. O frevo "Taiane" de Osmar Macedo, o xote "Pitada de Tabaco" de Riachão, além dos afoxés "Bananeira Song”, "Zum Zum Preguiça" e o samba de roda "Sereiar", canções autorais do seu último disco solo "Mi" - lançado em 2013 pela LAB 344. No show "Batuque da Lan", a percussionista é acompanhada pelos músicos João Felippe Brasil e Guto Menezes que costuram as melodias com lindos arranjos de cordas de violão, viola caipira, guitarra baiana, baixo e cavaquinho.

Lan Lanh faz show com convidados no Teatro Glaucio Gill

A percussionista encara todos os tipos de sons e ao longo de sua carreira dividiu seu talento com consagrados artistas da música brasileira e internacional. Começou na música na banda Lan Lan e os Elaines, da qual Cássia Eller era a produtora, cantora e compositora. Depois tocou com Elba Ramalho, Tim Maia, Titãs, Marisa Monte, Cássia Eller, Nando Reis, Carlinhos Brown, Ana Carolina, a americana Cindy Lauper, a quem acompanhou em turnês na Europa e no Brasil, Ron Wood, o coletivo francês Nouvelle Vague, entre outros. Em 2003, ganhou o prêmio revelação da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA), após o sucesso de "100 Xurumela" e "Com Ela".

Lan Lanh, que além de percussionista também canta, compõe, dirige musicais e faz festas, explora um repertório que vai de Jorge Benjor e Martinho da Vila, aos clássicos sambas da sua terra, como os baianos Riachão, Caymmi, Banda Moinho, Luiz Caldas e uma pitada de canções autorais com alguns parceiros da pesada: ‘’Xangô’’(Lan Lanh/ Martinália/ Toni Costa) , gravada pela banda Moinho, ‘’Sereiar’’ (Lan Lanh/ Robson Nonato) e “Bananeira Song” de Lan Lanh/ Alexandre Lima e Dj Deeplick, seu parceiro do coletivo Batida Nacional, que também produziu seu último disco solo, ‘’Mi’’, e ‘’Amor Destrambelhado’’ (Lan Lanh e Marcio Mello) regravada por Cássia Éller no disco Veneno Vivo.

A programação desta série de shows, com os dias de cada convidado, está estruturada da seguinte forma:

9/6 (sexta-feira), Valéria Houston;

10/6 (sábado), Armandinho;

11/6 (domingo), Toni Platão;

12/6 (segunda), Emanuelle Araújo e Guilherme Monteiro.

Serviço:

Batuque da Lan Lanh no Teatro Glaucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arco-Verde, s/n, Copacabana

Dias: 9, 10, 11 e 12/06

Horários: Sextas e sábados às 21h e domingos e segundas às 20h

Ingressos: R$30 (inteira) / R$15 (meia-entrada)