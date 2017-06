Fotorio recebe pela primeira vez os trabalhos dos fotógrafos Wang Weiguang e Zhu Hongyu 

O Centro Cultural dos Correios abre quarta-feira, 07 de junho, as exposições 'China de um chinês' e 'Corpos', dos fotógrafos chineses Wang Weiguang e Zhu Hongyu como parte da programação do FotoRio 2017.

A exposição 'China de um chinês' reúne 20 fotografias em preto e branco sobre a vida cotidiana da China atual, apresentando em amplo panorama das suas diversas províncias. Seu olhar apresenta o país de forma pouco vista por ocidentais na medida em que foge das representações de cartões postais e exibe um olhar de quem conhece profundamente a cultura milenar como um local. Wang Weiguang apresenta cenas cotidianas de uma China profunda podendo, muitas vezes, remeter o espectador a uma cena do século XIX.

Amigo de longa data, Evandro Teixeira enche de elogios o fotógrafo chinês.“Brasil e China ficam muito distantes. Mas a fotografia me proporcionou mais uma descoberta e um amigo: Wang. Um fotógrafo que registra o cotidiano seja lá onde estiver, com muita propriedade. Ele se ambienta facilmente e capta o sentimento do momento. Tive o prazer de conhecer seu trabalho e expor ao seu lado com muito orgulho. Quando o conheci logo pensei: esse chinês ninguém segura!”

Já o fotógrafo Zhu Hongyu apresenta o trabalho 'Corpo', um exercício de percepção plástica do corpo feminino em linhas e massas de luz em uma instalação composta de 08 imagens – sendo duas em tamanho natural 1,10m x 1,80m e as outras de 50cmx50cm.

Os artistas

Wang Weiguang é membro da China Photographers Association e da Profissional Photographes of América. Suas fotografias são regularmente publicadas pelas revistas Chinese Photography, Popular Photography, Chinese Photographers, dentre outras. Foi ganhador dos prêmios: Excellent World of China 13th International Photographic Art Exhibition (2009), Medalha de Bronze na China 3rd International Competition (2010), Medalha de Prata na China 3rd Intenational Photgraphic Biennale (2010), além de ter sido escolhido um dos Tem best Profissinal Cannon Photographers (2012).

Zhu Honggyu é membro da China Photographers Association e da China Cultural Relics Photographic Society, diretor da Beijing Gehua Cultural Development Group e do Beijing World Art Museum do China Millenium Monument. Foi ganhador em 2001 do Top Honnor Award da competição internacional de fotografia chinesa.

Serviço: Exposições 'China de um chinês', de Wang Weiguang e 'Corpos', de Zhu Honggyu

Curadoria: Milton Guran

Abertura: quarta-feira, 07 de junho, às 18h30

Exposição: de 08 de junho a 06 de agosto, de terça-feira a domingo, das 12h às 19h

Local: Centro Cultural dos Correios - Rua Visconde de Itaboraí 20 - Centro do Rio

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada gratuita

Mais informações: (21) 2253-1580