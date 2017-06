Era o ano de 2006, e a cantora maranhense Sandra Duailibe entrava em estúdio para gravar. A ocasião era diferente das vezes em que participou dos discos de Antenor Bogéia (“Peregrino”) e Salgado Maranhão (“Amorágio”). Era a hora de gravar seu CD de estreia. De lá para cá, outros discos vieram -- dois deles tributos a nomes como Roberto Menescal (o projeto “Elas cantam Menescal”, 2012) e Nonato Buzar (“Sandra Duailibe canta Nonato Buzar”, 2015) -- e a artista construiu uma carreira na qual consolidou seu nome como uma intérprete de qualidade na cena musical. Essa trajetória completou dez anos em 2016 e, um ano antes, a cantora se deparou com o dilema: como festejar? Chegava o momento de gravar seu primeiro DVD. O violonista Paulo André Tavares foi escalado para a direção musical e, em meados de 2016, a cantora pisava o palco do Sesc Paulo Gracindo, em Brasília, acompanhada simplesmente por dez músicos (cinco na banda base e os demais nas participações especiais). E o nome não poderia ser mais apropriado: “Celebrizar”, palavra que significa festejar e tornar algo notório. E o DVD, realizado com o incentivo do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do governo do DF, será lançado no Rio dia 8 de junho, com show no Teatro Café Pequeno.

Sandra Duailibe lança no Rio CD “Celebrizar”

Se o mote é festejar, Sandra Duailibe não poderia estar melhor acompanhada. O show que apresenta no Rio terá as participações da cantora e compositora Fhernanda Fernandes, de quem gravou “Marajó” (com Sarah Benchimol) e do poeta e jornalista Christovam de Chevalier, de quem lê “O poema”. A artista traz dois dos músicos que a acompanharam na gravação: o diretor musical Paulo André Tavares (violão) e Agilson Alcântara (violão 6 cordas). O time é reforçado por Paulo Dantas (baixo) e por Cássio Acioli (percussão).

Cantora de timbre e repertório sofisticados, Sandra Duailibre revisita músicas de seus discos anteriores e se apropria de temas que sempre cantou em shows, mas que ainda não os havia registrado em disco. Da sua discografia, pescou “Epitáfio” (do titã Sérgio Britto), gravada no seu CD de estreia, “Do princípio ao sem fim”; “A banca do distinto (Billy Blanco), de “A bossa no tempo”, seu CD seguinte, gravado juntamente com Celly Curado, e “Certas canções” (Tunai/Milton Nascimento), de “Receita”, projeto em parceria com o maestro Leandro Braga. O repertório é completado por clássicos da MPB em roupagens que caem bem no canto singelo da intérprete. São canções como “Lembra de mim” (Ivan Lins/Vitor Martins), “Resposta ao tempo” (Cristóvão Bastos/Aldir Blanc), “Por enquanto” (Renato Russo) e “Primavera” (Cassiano/Silvio Rochael), esta carro-chefe nos encontros da família no Maranhão. “A escolha desse repertório tem muito a ver com o público. Não é de hoje que canto essas músicas e percebo que a reação do público é sempre calorosa com elas”, reconhece a artista.

O repertório permite a ela expor uma faceta pela qual tem paixão: a de sambista. De Dorival Caymmi e Ary Barroso, dois baluartes do gênero, escolheu, respectivamente, “A vizinha do lado” e “Isto é o meu Brasil (Rio de Janeiro)” – esta última arrematada com “O show tem de continuar” (Luiz Carlos da Vila/Arlindo Cruz/Sombrinha), vinheta que corrobora o caráter festivo do projeto, que tem no tema de abertura, a inédita “Celebrizar”(Marco Duailibe/Marcia Duailibe Forte/Sandra Duailibe), sua canção-síntese. “O que me encanta na vida do brasileiro é o gingado, o suingue, e isso é singular. Isso mexe comigo assim como os tambores do Maranhão. Não tem como alguém que canta música brasileira não passar pelo samba”, revela. Dois versos do samba “Agora” (Gonzaguinha), gravado por ela, traduzem o momento vivido pela artista, que parte “para as coisas inteira” e “chora sua alegria”. A ordem é celebrizar!

Serviço:

Show “Celebrizar”, de Sandra Duailibe

Músicos: Paulo André Tavares (violão e direção musical), Agilson Alcântara (violão), Paulo Dantas (baixo) e Cássio Acioli (percussão)

Participações especiais: Fhernanda Fernandes e Christovam de Chevalier

Data e hora: dia 8 de junho (quinta-feira), às 20h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno (Av. Ataulfo de Paiva, 269, Leblon. Tel: 2294-4480 )

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada)

Capacidade: 80 pessoas

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre