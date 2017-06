Nome de filme de Sorrentino sobre Berlusconi é confirmado

Foram divulgados nesta segunda-feira, dia 5, os nomes do filme do cineasta italiano Paolo Sorrentino, famoso por trabalhos como "A Grande Beleza" e "The Young Pope", que tratará da vida do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi e do ator que interpretará o polêmico ex-premier nas telonas.

Confirmando os rumores em torno ao novo trabalho do diretor italiano, o longa sobre Berlusconi se chamará "Loro" ("Eles", em tradução livre para o português) e terá Toni Servillo, astro que já protagonizou outros quatros filmes de Sorrentino, interpretando o próprio político.

De acordo com o que foi anunciado nesta segunda pela produtora responsável pela obra, a Focus Features, em Londres, o nome do longa foi inspirado na "corte" de Berlusconi, ou seja, nos seus amigos e aliados mais próximos, como Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Carlo Bernasconi, Gianni Letta e Marcello Dell'Utri.

Segundo a produtora, o "loro" também pode estar relacionado às várias mulheres presentes na vida do ex-primeiro-ministro, principalmente devido aos "bunga-bungas", festas luxuosas realizadas na mansão do político italiano. O roteiro do filme está sendo finalizado por Sorrentino e pelo seu colega Umberto Contarello, que já trabalhou com o cineasta em outras ocasiões, e as filmagens devem começar ainda neste verão europeu.

"[Sorrentino] é capaz de unir humor e compreensão humana como nenhum outro consegue. 'Loro' representa a sua visão particular de como um dos homens mais cativantes do mundo conseguiu redefinir o conceito de poder em uma época dominada pela mídia como a nossa", disse o presidente da produtora, Robert Walak em Londres.

O projeto do filme foi mencionado pela primeira vez ainda no ano passado. Desde então, o cineasta italiano vem falando do motivo pelo qual deseja fazer um longa sobre o polêmico ex-premier. "Porque um filme sobre Berlusconi? Porque sou italiano e quero fazer filmes sobre italianos. Berlusconi é um arquétipo da italianidade e através dele posso falar dos italianos", afirmou Sorrentino há cerca de 15 dias durante o famoso Festival de Cinema de Cannes.