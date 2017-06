'Flores D’água Contadoras de Histórias' terá duas apresentações no Café Pequeno

O musical 'Flores D’água Contadoras de Histórias' chega ao no Teatro Café Pequeno para apresentações nos dias 10 e 11 de junho às 16h.

A criançada vai cantar, brincar de trava-línguas, adivinhações, ouvir histórias, falar sobre os elementos da natureza e a humanidade.

Peça brincante e poética que trata da importância da água com trava línguas e canções populares. Priorizando a brincadeira e o encontro através de uma linguagem narrativa, corporal e musical para todas as idades sensibiliza através da música, imagens visuais, divertindo e trazendo questionamentos sobre a relação da humanidade com a natureza.

Idealizado pela atriz Paulinha Cavalcanti, acompanhada pelo músico Romulo Frazão e dirigido por Anderson Barreto, o espetáculo traz canções e cantigas populares que conduzem a cena, com humor, beleza e claro, histórias de flores d’água – vitória régia, flor de lótus- em integração direta com púbico. O trabalho faz parte da programação do Mami - movimento artístico e musical para infância.

O público se envolve durante toda a apresentação participando de brincadeiras, trava-línguas e canções brasileiras de Chiquinha Gonzaga, canções populares, e composições próprias da atriz.

O cenário trás elementos da cultura ribeirinha como o balde e a bacia para lavar roupa, tecidos coloridos e a saia da atriz que se transformam nas personagens e objetos da narrativa, em um espetáculo que trata da importância da preservação da água, de maneira leve e divertida.

Ficha técnica

Direção: Anderson Barreto

Elenco: Paulinha Cavalcanti

Músico: Romulo Frazão

Iluminação: Ana Paula Brasil

Produção: Hitawa Nukini

Fotos: Alex Gaudêncio

Serviço: Projeto Café com Leite apresenta 'Flores D’água Contadoras de Histórias'

Data: 10 e 11 de junho, sábado e domingo, às 16 horas

Local: Teatro Municipal Café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva, 269. Leblon, Rio

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

Mais informações: (21) 2294-4480