Evento em São Paulo promove a visibilidade dos arquivos públicos

Instituições e centros de memória e documentação de todo país promoverão atividades especiais nesta semana para divulgação dos trabalhos desenvolvidos, com o objetivo de ampliar a visibilidade dos arquivos e sua inserção na sociedade. A 1ª Semana Nacional de Arquivos teve início nesta segunda-feira (5) e vai até sexta-feira (9), quando é celebrado o Dia Internacional dos Arquivos. A programação é organizada pelo Arquivo Nacional e Fundação Casa de Rui Barbosa.

Em São Paulo, o Arquivo Público do estado participa da iniciativa com seminários e debates nas áreas de gestão documental, acesso à informação, conservação e guarda de acervos analógicos e digitais. As inscrições podem ser feitas no site da entidade. A abertura da semana será com uma palestra sobre os cinco anos da Lei de Acesso à Informação (LAI), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE).

De acordo com o presidente do TCE, Sidney Beraldo, as informações produzidas e administradas pelo estado são um bem público. “A não ser que representem um risco à segurança nacional, são um bem público a que todos têm direito. A importância [da LAI] é enorme porque só uma população bem informada pode agir conscientemente e vigiar o poder de maneira adequada. Esse, aliás, é um dos principais fundamentos da democracia”, disse.

Para o presidente do TCE, preservar documentos públicos é proteger a memória do país. “Isso vai permitir que as próximas gerações conheçam a história do Brasil a partir de fontes confiáveis. E, quando damos publicidade a esse material, estamos estimulando a transparência na administração pública”.

A programação segue até sexta-feira e entre os temas debatidos estão a política de gestão documental na administração pública e a guarda de acervos analógicos e digitais. O encerramento da 1ª Semana Nacional será com o seminário "Arquivos, cidadania e interculturalismo", tema proposto pelo Conselho Internacional de Arquivos (Conseil International des Archives-ICA) para o ano de 2017.