Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank deixam UFC após chegada de Bolsonaro

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estiveram no UFC (Ultimate Fighting Championship), no Rio de Janeiro, no último sábado (3), mas deixaram a Arena Olímpica ao serem informados de que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) estava presente no local.

Bolsonaro é reconhecidamente portador de discurso polêmico sobre mulheres, gays, índios e negros. Gagliasso e Giovanna adotaram em 2015, no Malaui, um dos países mais pobres do mundo, a menina Chissomo, apelidada pelo casal de "Titi".