O filma Mulher-Maravilha terminou o fim de semana de estreia com US$ 100,5 milhões na bilheteria, nos Estados Unidos. A marca superou os números de Homem de Ferro (US$ 98 milhões), Logan (US$ 88 milhões), Doutor Estranho (US$ 85 milhões), Thor (US$ 65 milhões) e O Espetacular Homem-Aranha (US$ 62 milhões).

A diretora Patty Jenkins alcançou a melhor estreia para um filme dirigido por uma mulher, superando 50 Tons de Cinza, de Sam Taylor-Johnson, que havia arrecadado US$ 85.1 milhões.

'Mulher-Maravilha' arrecada US$ 100 milhões no fim de semana de estreia, nos EUA

Mulher-Maravilha está em cartaz nos cinemas brasileiros, com Gal Gadot e Chris Pine no elenco.