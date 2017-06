Em São Paulo, Festa do Imigrante reúne arte e gastronomia de 50 países

Mais de 50 nacionalidades se encontram na tradicional Festa do Imigrante para homenagear a cultura, a herança e a história das comunidades de imigrantes e descendentes que compõem a identidade de São Paulo. A festa, que acontece no Museu da Imigração, começa neste domingo (4), e continua no próximo fim de semana, dias 10 e 11 de junho, com vasta programação de gastronomia, artesanato, dança, música, entre outras atividades para toda a família.

Em três dias de evento, a 22ª Festa do Imigrante conta com a participação de 44 expositores de alimentação, 32 expositores de artesanato e 45 grupos de dança e música. Entre as atividades estão os workshops de dança, com iniciação a diferentes ritmos estrangeiros, como polca paraguaia, danças coreanas, russas, gregas e outras.

As oficinas de artesanato vão ensinar os visitantes a fazer origamis, matrioskas em patchwork, Marguciai (pintura em ovos típica da Lituânia), bordado da Madeira entre outros. Outro destaque da festa é o projeto “Sabor Paulista” que valoriza a diversidade gastronômica de São Paulo e oferece oficinas abertas de culinária, ministradas pelas comunidades de imigrantes.

A festa terá ainda programação especial para o público infantil, com recreação e jogos. As crianças também podem aproveitar o espaço “Faz e Conta”, onde haverá contações de histórias do mundo, conduzidas pelos grupos “Teatro por um triz”, “Agrupamento teatral” e “Lili Flor & Paulo Pixu”. As apresentações acontecerão nos três dias de eventos sempre às 12 e às 15h.