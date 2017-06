A cantora e compositora Lu Dantas lançou na sexta-feira (2) o novo single de trabalho intitulado "Vou Lhe Dizer Adeus" em versão. A música tem uma pegada de pop folk e pode ser ouvida em todas as plataformas musicais – Apple Music, Spotify, Deezer, Google Play, além do próprio YouTube oficial da cantora.

Esse foi o quarto single lançado pela artista e o terceiro em versão acústica. "Vou Lhe Dizer Adeus" fala daquela saudade que bate em cada um de nós todos os dias, do amor que ainda não acabou, do tempo que ainda não se foi, da infância guardada na lembrança e de quem ainda não disse adeus. Nessa versão acústica, a voz sugere a calma, enquanto o violão leva o pulsar do coração.

Lu Dantas lança novo single 'Vou Lhe Dizer Adeus' nas plataformas digitais

Com arranjos acústicos em voz e violão, "Vou Lhe Dizer Adeus" foi gravada no estúdio Casa do Mato, na Gávea, no Rio de Janeiro. A produção musical foi de Gustavo Corsi, guitarrista, violonista, integrante da banda Picassos Falsos e idealizador da banda Rio Sound Machine, especializada em disco-funk dos anos 70.

Lu Dantas tem um estilo musical que mistura o pop rock romântico com MPB. O seu primeiro single foi "Vento", que ganhou um clipe gravado em Montreal, no Canadá, e está na programação do Canal Bis, Music Box Brazil e Play TV. A cantora também lançou os singles "Era Uma Vez" e "Mulher Feita". Lu faz preparação vocal com Suely Mesquita, cantora, compositora e parceira de nomes como Zélia Duncan, Paulinho Moska, Pedro Luís e Zeca Baleiro.

Spotify: https://open.spotify.com/album/0kU1LNNQHJ3RSUEnwLyODs

Deezer: http://www.deezer.com/album/42575631

YouTube: https://youtu.be/rTwZ6IJdwd4