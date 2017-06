Galeria Oriente abrirá também aos sábados, das 11h às 15h

Perto de completar um ano de atividade na Glória, a Galeria Oriente inicia as comemorações com novo horário. Além de funcionar de segunda a sexta, das 14h às 19h, a GO também abrirá as portas aos sábados, das 11h às 15h. "Resolvemos ampliar o horário para atender melhor o nosso público já fiel e estamos planejando mais novidades para julho, o mês de aniversário", comenta a diretora Adriana Braga.

Quem quiser aproveitar já nos próximos sábados, verá a exposição individual de Mayra Rodrigues, "Me chamo Kiki e estou aqui prestes a lhe conhecer", em cartaz até 1º de julho. O título pretende evocar iminências contidas na expressão “vou te pegar”, presentes no perigo de uma ação policial ou no riso de uma brincadeira de criança. A mostra multimídia reúne 14 trabalhos em diversos formatos, como desenho, pintura, objeto e vídeo, com curadoria de Marco Antonio Portela.

Lado a lado, estão dois retratos de um mesmo rosto: a fotografia da ficha policial de Mayra, feita em 1977, no antigo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), em São Paulo, e o quadrado negro digital gerado por sistema que utiliza algorritmos matemáticos para a leitura facial, realizado a pedido da artista pela empresa Montreal, em 2014. O primeiro foi impresso em papel fotográfico, e o segundo, exibido em tela de tablet.

"Os olhos humanos podem identificar a jovem presa naquela fotografia. No quadrado negro, porém, a identificação facial é destinada aos computadores das grandes empresas, da polícia e dos governos", explica Mayra, que se interessou justamente pela representação dos rostos e há três anos desenvolve essa coleção, exposta pela primeira vez na Galeria Oriente.

Mayra Rodrigues (Belém, 1955) é formada em Jornalismo pela UFRJ e Educação Musical pela Uni-Rio. Estudou desenho no Parque Lage com Fred Carvalho, fez curso de pintura com Daniel Lannes e Claudio Tobinaga e desenho como processo de conceitualização com Charles Watson. Colaborou na concepção e montagem de cerca de 30 exposições. Desde 1996, Mayra é codiretora do acervo fotográfico Tyba.

"Me chamo Kiki e estou aqui prestes a lhe conhecer", serviço:.

VISITAÇÃO: Até 1º de julho, de segunda a sexta, das 14h às 19h; aos sábados, das 11h às 15h

ONDE: Galeria Oriente - Rua do Russel, 300 / 401, na Glória - (21) 3495.3800

QUANTO: Entrada franca