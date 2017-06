Bate-papo gratuito reúne poetas na Mangueira

O ciclo de formação de poetas da Festa Literária das Periferias (Flup Pensa) realiza hoje (3), às 17h, um bate-papo gratuito e aberto ao público com o poeta Sérgio Vaz.

O evento ocorrerá no Museu do Samba, na Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. Além dele, participarão poetas que o acompanham todas as terças-feiras em um sarau que acontece na zona sul de São Paulo.

Sérgio Vaz é co-fundador do sarau Cooperifa e se dedica principalmente à produção de poesia marginal. O encontro tem como principal objetivo aumentar o repertório dos autores que cursam o ciclo de formação. Eles levarão textos sobre exploração do trabalho infantil e escravidão contemporânea.

O ciclo de formação vai resultar na coletânea Seis Temas à Procura de Um Poema, que será lançada na Flup. A festa literária está programada para ocorrer entre 7 a 12 de novembro, no Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro.