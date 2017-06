Soprano Camila Titinger se apresenta no Theatro Municipal em homenagem a Villa-Lobos

No próximo domingo (4), às 17h, a soprano Camila Titinger se apresenta no palco do Theatro Municipal, no concerto da Orquestra Sinfônica Cesgranrio, com regência do maestro Eder Paolozzi, em homenagem aos 130 anos de nascimento do compositor Villa-Lobos. Ela vai cantar Bachianas nº5, a obra mais celebrada de Villa mundo afora, e duas canções da obra A Floresta do Amazonas, de 1958 –Canção do Amor e Melodia Sentimental.

Camila começou a carreira bem cedo, aos 10 anos emprestava a voz ao programa Gente Inocente, comandado por Marcio Garcia, na TV Globo. Hoje, aos 27 anos, a soprano já se tornou um dos principais nomes da nova geração da música erudita, coleciona prêmios e se destaca em palcos fora do Brasil.

Soprano se apresenta neste domingo (4)

Este ano, Camila arrematou o terceiro prêmio em Paris, na competição Paris Opera Competition-Concours Vernes, no Théâtre des Champs-Élysées. Em 2015, ela foi a vencedora do Primeiro Grande Prêmio Feminino na 13ª edição do Concurso de Ópera Maria Callas, realizado no Brasil. Ano passado, foi convidada para cantar na cerimônia de abertura do Festival de Bregenz, na Áustria, cantando a ária de Ofelia da ópera Amleto de Franco Faccio com a Orquestra Sinfônica de Viena. No mesmo ano, teve seu debut na França, interpretando a Condessa di Almaviva na ópera Le Nozze di Figaro, de Mozart, no Theatro Opéra de Toulon.