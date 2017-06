Museu de Nápoles reabre área com 300 escrituras antigas

Após seis anos fechada, a seção "Epigráfica" do Museu Arqueológico de Nápoles foi reaberta ao público no último dia 30. O local abriga diversas inscrições gregas, italianas e latinas, que estão entre as mais famosas do mundo. Mais de 300 epígrafes contam a história da escritura em um rearranjo do então diretor do museu, Paolo Giulierini.

Pela primeira vez, o museu abrigará incrições pintadas e grafadas nos muros da cidade de Pompeia, entre elas a extraordinária "história em quadrinhos", que ilustra uma briga em uma osteria, e é um testemunho raro da vida pública e privada dos romanos, além dos manifestos eleitorais, anúncios de jogos de gladiadores e declamações poéticas.

A visita começa com as Mesas de Eraclea, encontradas em 1732 e datadas do século 4 d.C. Nela, há um decreto sobre a localização dos terrenos para os santurário de Dionisio e Atena, na cidade italiana. Uma de suas duas placas foi reutilizada, anos depois, para a inscrição da Lex Municipalis, promulgada por Júlio César, em 45 a.C. O itinerário prossegue com "mergulho" na Neápolis imperial do primeiro século. Depois, é possível fazer um tour pelas belas mármores de Pozzuli.