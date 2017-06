Maturidade é foco do projeto que prepara evento beneficente para celebrar um ano de sucesso

No dia 07 de junho o coletivo Eu + Set, idealizado pela empresária Priscila Bentes, comemora seu primeiro ano de vida com evento beneficente no Gávea Golf Club. O grupo formado por mulheres maduras, todas acima dos cinquenta anos, se reúne mensalmente com objetivo de trocar e degustar experiências sobre negócios, gastronomia, turismo, bem-estar, moda, beleza e espiritualidade.

Para a ocasião, Priscila Bentes ao lado das embaixadoras do mês, Beth Accurso, Nina Kauffmann, Kika Gama Lobo, Elisa Marcolini, Andreia Repsold, Kiki Bastos e Kiki Gouveia, receberão 160 convidadas para um chá das cinco. O evento destinado somente a mulheres terá todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos (R$250 por mulher) doado às instituições: Pró-criança Cardíaca, Solar Meninos de Luz e One By One.

“Velha ficava sua avó. Hoje em dia não se vê com tanta frequência os ENTA relacionado à despedida das atividades profissionais, sexuais e fashionistas de uma mulher madura, como antigamente”, comenta Priscila Bentes. E foi nesta faixa etária que a empresaria Priscila Bentes – autora e curadora do projeto e fundadora do Circuito Elegante, reuniu – incialmente no Rio de Janeiro, depois em São Paulo e Belo Horizonte, um seleto grupo de mulheres acima de 50 anos para experimentarem caixas com mimos de gastronomia, turismo, moda, beleza, espiritualidade, dentre outros produtos e serviços.

Passado um ano do início do Eu + Set, o núcleo conseguiu seu objetivo de dar voz às empresas bem como aumentar – individualmente – os acessos nas redes sociais, de cada participante. “Como nossas it-ladies não são blogueiras mas sim influenciadoras reais de seu nicho de atuação, conseguimos o engajamento direto com nosso público-alvo e sabemos com quem estamos falando, justamente por elas serem vozes importantes de seus pequenos círculos de influência” comenta Priscila, que tem agora por objetivo realizar um grande trabalho social voltado para esta faixa etária da mulher madura.

O objetivo, além de agradecer e celebrar, é comunicar ao trade empresarial o grande potencial de retorno de imagem e giro de estoque que o coletivo dá aos que aderem ao seu modelo. Custo baixo, nicho segmentado, audiência, relevância e atitude social são alguns dos pilares que Priscila faz questão de manter projetando vida longa ao Eu + Set.

