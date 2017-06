Conheça 10 praias na Itália que são 'paraísos de areia'

O site de viagens "Hundredrooms" realizou um levantamento com os 10 mais belos paraísos de areia da Itália. No ranking, foram avaliados quesitos como serviços de qualidade, atrações turísticas, limpeza do mar e quantidade de prêmios de reconhecimento ambiental, como a "Bandeira Azul". Confira a lista:

Alghero (Sardenha)

Uma das mais conhecidas do ranking é a praia "Bombarde", que tem areia clara e sutil e oferece conforto aos banhistas. Em Alghero, também são parada obrigatória a "Gruta de Netuno", o "Faro do Capo Caccia" e a "Ilha Plana", destinos que um amante da natureza não pode perder ao visitar a Sardenha.

Avola (Sicília)

As praias "Lido di Avola" e "Gallina" possuem mar cristalino e areias douradas, assim como "Pantanello", conhecida por sua forma de ferradura e pela presença de uma densa vegetação mediterrânea. Além disso, por meio dos lagos de Cavagrande, é possível chegar a Mastra Ronna e Carrubella, que também possuem lagos esplêndidos.

Castellabate (Campânia)

Essa pequena aldeia da província de Salerno, conhecida também por ter sido set do filme "Bem-vindos ao Sul" (2010), tem muito a oferecer aos turistas. A praia dourada de "Pozzilo" e a pequena ilha "Punta Licosa" são seguramente os destinos marítimos mais encantadores da região, perfeitos não apenas para mergulhar no mar cristalino, mas também para desfrutar de uma vista espetacular.

Castiglione della Pescaia (Toscana)

O local oferece praias diversificadas, desde as mais equipadas e com diversos serviços até as mais "selvagens". Costas de areia estão espalhadas por todo o litoral, no qual os penhascos criam um panorama maravilhoso. As áreas verdes são numerosas, com florestas de pinheiros, bosques e caminhos ideais para passeios românticos.

Ischia (Campânia)

A Baía de Sorgeto, considerada um "spa ao ar livre", é ideal para quem quer passar um dia relaxante. A entrada contém tanques naturais com água agradavelmente morna, pois se mistura à do mar. Vale a pena visitar também a praia "Cava dell'Isola", frequentada principalmente por jovens que gostam de praticar esportes e se divertir ouvindo uma boa música.

Jesolo (Vêneto)

São 15 km de areia dourada e águas limpas entre a lagoa de Veneza e a boca do Piave, em Jesolo, que oferece vários tipos de divertimento, tanto de dia quanto à noite, e tem um grande calçadão (um dos maiores da Europa) lotado de bares, lojas e restaurantes.

Lampedusa (Sicília)

A "Ilha dos Coelhos", em Lampedusa, está entre as mais belas praias do Mediterrâneo. É um verdadeiro charme da natureza por causa de suas águas claras e sua incrível fauna. O local é o único na Itália onde acontece a desova de tartarugas-cabeçudas, que estão em risco de extinção. Em Lampedusa, há um esforço constante para proteger a espécie e manter esse pequeno paraíso livre de contaminações.

Ponza (Lazio)

Localizado em frente ao Golfo de Gaeta, o local é ideal especialmente para os amantes de mergulho, mas também para aqueles que simplesmente querem desfrutar da água cristalina e do clima ameno. Conta com uma vegetação mediterrânea repleta de agaves, figos e tojos, que juntos criam um cenário imperdível.

Punta Prosciutto (Puglia)

Esse pequeno trecho de Porto Cesareo, em Salento, tem um belo mar de águas cristalinas. A praia contém diversas manchas e as chamadas "spunnulate", cavidades naturais de vários tamanhos que fazem do local único. "Punta Prosciutto" é ideal tanto para jovens que praticam windsurfe quanto para famílias com crianças devido às águas rasas e de boa visibilidade.

Varazze (Ligúria)

A praia de areia fina de "Varazze" nunca decepciona os turistas. Quando o tempo permite, é possível praticar surfe, além de outras atividades para crianças. A orla, que culmina no encantador porto turístico, é cheia de lojas e bares para fazer compras e tomar um delicioso sorvete. É ideal para férias em família.