Cia de Dança Contemporânea da UFRJ apresenta 'Anatomia dos Contatos'

A Cia de Dança Contemporânea da UFRJ, parte do programa ProArt, do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, realiza curta temporada do espetáculo “Anatomia dos Contatos”, no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, de 2 a 4 de junho. Além do espetáculo de dança contemporânea, haverá exibição do documentário “Dançar: um filme sobre a vida e obra de Helenita Sá Earp” e a Oficina “Dança, Som e Criação”, estes com entrada franca.

"Anatomia dos Contatos" é um espetáculo de dança contemporânea que investiga o mistério da verticalidade e as dimensões dos contatos na multiplicidade da existência.

Centro Coreográfico do Rio de Janeiro / LOFT

Rua. José Higino, 115 – Tijuca

Telefone - (21) 3238-0357

De 02 a 04 de junho, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h

Classificação – 16 anos

Ingressos R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia–entrada).

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=QOdr-dPNnK4

A oficina “Dança, Som e Criação” explora processos de improvisação e composição coreográfica a partir de sons produzidos por objetos, guitarra, sintetizador e ritmos de percussão.

Dias 03 e 04 de junho, sábado e domingo, das 10h às 13h

Classificação – 16 anos

Entrada Franca

Inscrições on line: https://centrocoreografico.wordpress.com/2017/05/12/oficinas-livres-oficina-danca-som-e-criacao-com-cia-de-danca-contemporanea-da-ufrj/

O filme “Dançar” aborda a obra de Helenita de Sá Earp, introdutora da dança nas universidades brasileiras em 1939, pioneira que formou gerações de profissionais que disseminaram a dança em cursos superiores por todo o Brasil.

Dia 03 de junho, sábado, às 16h

Entrada Franca

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GGkxIlDizHU