Sgt. Peppers, dos Beatles, completa 50 anos como principal obra de rock

Há 50 anos, os quatro rapazes de Liverpool assumiam a alcunha de Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band na obra que os transformou definitivamente em lenda.

A capa mirabolante é quase uma obra de arte. Se nos lançamentos anteriores os Beatles já apresentavam trabalhos mais maduros do que o iê-iê-iê que os tornou venerados por milhões de fãs, o salto foi ainda maior nas 13 faixas do oitavo título da discografia, lançado em 1º de junho de 1967.

À base de guitarra, baixo e bateria, às vezes acompanhada de piano, violão e percussão, foi acrescentada a musicalidade indiana e orquestral sob a precisa supervisão do produtor George Martin. Esse denominador comum entre rock, pop e música erudita viria a influenciar gerações de músicos até hoje.

A concepção de McCartney era criar uma banda fictícia inspirada nos grupos musicais militares da chamada era eduardiana, na primeira década do século 20. De lá surgiram os uniformes coloridos usados pelo quarteto na capa e o personagem Sargento Pimenta. Aproveitando o contato do guitarrista George Harrison com a música indiana e influenciado pelo movimento hippie, o projeto flertava com a psicodelia, que costumava ser associada ao consumo de alucinógenos como o LSD.

O produtor George Martin, o "quinto Beatle", foi fundamental na formação do som da banda, guiando o talento bruto dos quatro desde as primeiras gravações.

Sua atuação em "Sgt. Pepper's" foi imensa, mas foi ali que Paul McCartney avançou bastante como produtor. Martin não acompanhava o ritmo dos músicos, indo para casa dormir enquanto eles, principalmente Paul, continuavam experimentando.

No caso de "Sgt. Pepper's", experimentar significa um abandono de qualquer convicção que o rock tivesse assimilado em seus 13 anos de vida, desde Bill Haley e Elvis.

O disco dos Beatles é uma salada pop, com rock, balada, vaudeville, batidas marciais, música clássica, som indiano. Tudo com uma liberdade um tanto jazzística e alcançada em evidentes estágios alterados da percepção.