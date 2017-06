Quadrinho apresenta vida e obra de Vicent van Gogh

A coleção Mestres da Arte em Quadrinhos, publicada pela Editora Nemo, lança agora a história de Vicent van Gogh. Ela promete aos leitores de quadrinhos e apaixonados por História da Arte entretenimento e informação em um outro universo de experiências, o da biografia em quadrinhos.

A obra contextualiza Van Gogh desde a infância até os aspectos determinantes da vida do pintor pós-impressionista. Filho de Anna e Theodorus Van Gogh, tinha quatro irmãos mais novos, mas foi com Theo que estabeleceu uma forte relação marcada por correspondências trocadas durante toda a vida.

Obra contextualiza Van Gogh desde a infância até aspectos determinantes da vida do pintor

Com apenas 16 anos, Van Gogh foi trabalhar com seu tio Cent em uma renomada galeria de arte francesa. Foi a partir daí que ele começou sua relação com o comércio da arte. Entre diversas transferências de emprego, mudanças de cidade, relacionamentos frustrados, envolvimento com álcool e acessos de loucura, o quadrinho retrata os períodos mais importantes da vida de Van Gogh de maneira linear e cronológica, até o dia de sua morte, com apenas 37 anos.

Considerado um dos artistas mais importantes dos últimos tempos, sua obra teve forte influência do Impressionismo devido ao período em que viveu na França, mas seu reconhecimento se deu apenas depois de sua morte.