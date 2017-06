Pippa e Matthews tem lua de mel na Polinésia e em Sydney

Após um casamento dos sonhos no dia 20 de maio, Pippa Middleton e seu marido, James Matthews, foram para a Polinésia Francesa para a lua de mel.

Os dois ficaram hospedados no resort "The Brando", em uma ilha que pertencia ao ator Marlon Brandon, em um local com diárias de até US$ 10 mil.

Após passar alguns dias no resort cinco estrelas, o casal faz uma "segunda etapa" da viagem romântica em Sydney, na Austrália. Os dois foram flagrados em um restaurante conceituado na cidade e foram vistos na ponte "Sydney Harbour Bridge", que oferece uma vista panorâmica.

Em imagens divulgadas pelo tabloide "Daily Mail", a irmã da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, aparece visivelmente nervosa com a altura do local - são 134 metros acima do chão.