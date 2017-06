Instalação artística no Masp pede saída de Michel Temer e reforma política

Centenas de máscaras com rosto de políticos e do presidente Michel Temer foram colocadas nesta quinta-feira (1°) no vão-livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, pelo movimento Rio de Paz. A intenção é chamar a atenção das pessoas para a necessidade de reforma política no país, de acordo com os representantes do movimento. O ato começou às 6h e terminou às 14h.

"São duas demandas, pedir a saída do presidente Temer e a reforma política", disse à Agência Brasil a coordenadora da ONG Rio de Paz na cidade, Fernanda Vallim Matos.

"Precisamos de uma reforma ampla, em que a sociedade discuta todas as propostas e que tenha celeridade, para que tenhamos maior segurança para escolher nossos representantes em 2018. O sistema precisa mudar. Não adianta mudar uma pessoa."

As máscaras com bochechas pintadas de vermelho, instaladas no vão do Masp, representam, de acordo com a coordenadora, a "vergonha" que políticos deveriam ter da atual situação do país. "Estão quase todos envolvidos em escândalos de corrupção. Estamos vivendo uma crise ética e moral muito grande e não vemos uma atitude de vergonha ou constrangimento."