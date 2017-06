Café Épico inaugura exposição de Laerte Heredia sobre grandes nomes do samba

Os grandes nomes do samba estarão retratados na exposição 'Estudo Ilustrado do Samba: Uma viagem pitoresca pelo seu centenário', do artista Laerte Heredia, que será inaugurada no Café Épico, na Lapa, dia 2 de junho, às 19h.

Com nome digno de um samba-enredo, a mostra é composta por 24 desenhos feitos em aquarela, todos à mão livre, representando personalidades como Elza Soares, Chico Buarque, Nelson Sargento, Cartola, entre outros.

A entrada é franca.

Nascido e criado em Marechal Hermes, o artista carioca se inspirou na infância em meio aos pandeiros e cuícas para ilustrar os “bambas” do samba, começando pelo sambista Paulo da Portela. Restaurador por profissão, ele viu nos desenhos uma forma de distração, e o incentivo de amigos o motivou a divulgar seus trabalhos.

“O maquiador de Elza Soares mostrou o desenho que publiquei em uma rede social e pude entregar minha ilustração pessoalmente a ela. Alcione também já compartilhou a ilustração que fiz. Tenho recebido um retorno muito positivo dos artistas em relação a este trabalho”, conta Laerte.

Ilustrador e artista gráfico com experiência em ilustração digital e manual, do conceito a arte final. Laerte tem experiência em pintura a óleo e aquarela e acrílica. Com restauração já trabalhou em diversos edifícios históricos da cidade do Rio janeiro, como Palácio Gustavo Capanema, Museu de Belas Artes, Sociedade Brasileira de Belas Artes, Real Gabinete Português de Leitura, entre outros. Já expôs trabalhos no Memorial Getúlio Vargas e na Pedra do Sal.

Serviço: Café Épico – Laerte Heredia inaugura exposição sobre grandes nomes do samba

Abertura: 02 de junho, às 19h

Visitação: 05 a 30 de junho, de segunda a sexta, das 9h às 18h

Local: Av. Mem de Sá, 144, Lapa – Centro do Rio

Entrada franca