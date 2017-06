'Arrasta-Pé das Crianças' vai agitar o Teatro Café Pequeno

O show 'Arrasta-Pé das Crianças' que integra a programação do Mami - Movimento Artístico-Musical para Infância - estará no mês de junho no Teatro Municipal Café Pequeno, quando todo o país se enfeita de bandeirinhas e balões para comemorar a festa junina, uma das mais tradicionais do Brasil.

A criançada vai levantar o "poeirão" com um arrasta-pé divertido e animado! Com direito a histórias e brincadeiras populares de festas juninas.

O show reúne ritmos como baião, forró, xaxado com instrumentos de um típico trio regional, com sanfona, triângulo e zabumba. Canções tradicionais juninas com arranjos lúdicos e divertidos e muitas novidades com inéditas músicas, advinhas e um casamento pra lá de especial! Através de um cordel composto especialmente para o show, o público passa a conhecer um pouco mais da origem da festa que surgiu como agradecimento às colheitas. E como não poderia deixar de ser, tudo termina com “alavantu” e “anarriê”. É pra família toda ouvir, cantar, dançar e brincar!

Rodrigo Ferrero, Márcia Valença, Josué Soares e Rodney Mariano vão comandar a festa do 'Arrasta-Pé das Crianças' em junho no Teatro Café Pequeno

Após a criação do show Passarinhando, este é o segundo trabalho prioritariamente musical da Cia Mimos, que tem longa trajetória no teatro com mais de 30 anos de existência e espetáculos premiados como 'Por Gentileza', 'Pérolas Negras', 'Marujada do Pernabamba' entre outros.

Rodrigo Ferrero, Rodney Mariano e Josué Soares integram a Banda de Brinquedo, criação do saudoso Zé Zuca, músico e arte-educador, idealizador e apresentador da Rádio Maluca, programa de auditório para crianças de sucesso nacional.

Ficha Técnica

Rodrigo Ferrero: Direção Musical, sanfona, teclado, voz e composição

Rodney Mariano: zabumba, voz e composição

Josué Soares: triângulo, voz e animação

Marcia Valença: cordel, voz, animação, figurinos e ambientação cênica

Victoria Borborema: Fotografias

Cia Mimos Brasil: Produção e Realização

Residência Artística: Fetaerj- Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro

Programação: Mami - Movimento Artístico-Musical para a Infância

Serviço: Projeto Café com Leite

Data: 17 e 18 de junho, sábado e domingo, a partir das 16 horas

Local: Teatro Municipal Café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva, 269. Leblon

Ingressos: R$40,00 (inteira), R$20,00 (meia-entrada, conforme legislação vigente)

Classificação: Livre, especialmente indicado para infância e juventude

Mais informações: (21) 2294-4480