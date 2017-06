Premiado 'O Homem Elefante' terá única apresentação no Theatro D. Pedro

A montagem brasileira de 'O Homem Elefante', um dos mais premiados textos da dramaturgia mundial será encenada no palco do Theatro D. Pedro em Petrópolis, na sexta-feira,09 de junho, às 20h.

O espetáculo do norte-americano Bernard Pomerance é inspirado na história verídica de Joseph Merrick, jovem com uma terrível deformação que viveu em Londres na segunda metade do século XIX.

Atração em shows de aberração, ele foi constantemente maltratado pelo apresentador Ross, até ser resgatado pelo Dr. Treves e acolhido em um prestigiado hospital. O espetáculo será apresentada pelo SESI Cultural e tem ingressos a partir de R$ 11.

Com a ajuda de uma famosa atriz, a Sra. Kendal, Merrick se tornou uma sensação entre os membros da aristocracia e os intelectuais da capital inglesa. Mas será que seu sonho de ser “um homem como os outros” pode um dia ser realizado?

A ação é dividida entre dois palcos simultâneos que se defrontam. No primeiro palco é apresentado o submundo dos freak shows, a subjetividade de John Merrick e a magia do teatro. O hospital está no segundo palco, signo de conformismo, assepsia e de civilização.

Sucesso na Broadway na década de 80 e se tornado um clássico do cinema, 'O Homem Elefante' também é sucesso de crítica e público no Brasil.

A montagem, com encenação de Cibele Forjaz e Wagner Antônio, já percorreu teatros em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, alcançando o top 10 de melhores peças em cartaz na capital carioca pela revista Veja Rio, em 2015.

Ficha técnica

Texto: Bernard Pomerance

Idealização: Companhia Aberta

Realização: Travessia Produções

Encenação: Cibele Forjaz e Wagner Antônio

Assistência de direção: Artur Abe

Elenco: Davi de Carvalho, Regina França, Rogério Freitas e Vandré Silveira

Iluminação: Wagner Antônio

Cenário: Aurora dos Campos

Figurino: Valentina Soares

Direção musical e trilha sonora: Dr Morris Picciotto

Identidade visual: Balão de Ensaio (Evee Ávila e Priscilla Moura)

Ilustração: Antônio Sodré Schreiber

Serviço: O Homem Elefante

Data: 09 de junho, às 20h

Local: Theatro D. Pedro - Praça Expedicionários, s/n – Centro

Ingressos: R$ 22 (inteira) | R$ 11 (meia). Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao SESI pagam meia-entrada.

Classificação indicativa: 16 anos