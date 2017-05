Orquestra Sinfônica Cesgranrio celebra os 130 anos do nascimento de Villa-Lobos

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sociocultural do Rio de Janeiro e do Brasil, a Fundação Cesgranrio criou a Orquestra Sinfônica Cesgranrio, projeto que oferece formação musical e artística, proporciona o desenvolvimento pessoal e cria oportunidades de profissionalização para jovens músicos. A Orquestra atua de maneira itinerante, apresentando-se para crianças, jovens e adultos de diferentes perfis e classes sociais em múltiplos espaços.

Em homenagem aos 130 anos do nascimento do mestre Heitor Villa-Lobos, a apresentação no Theatro Municipal do Rio de Janeiro acontecerá às 17h do próximo dia 4 de junho, um domingo. Regida pelo maestro Eder Paolozzi, a Orquestra Sinfônica Cesgranrio receberá a soprano Camila Titinger, que estreou no Theatro Municipal de São Paulo em 2015 interpretando “Núria”, da ópera “Ainadamar”, de Osvald Golijov.

A artista venceu a 14ª edição do Concurso Brasileiro de Canto Lírico Maracanto, no Maranhão, e foi a única brasileira selecionada em audições ocorridas no Brasil para a competição internacional de Ópera Neue Stimmen 2013 e 2015, na Alemanha.

O regente Eder Paolozzi é titular da Orquestra da Fundação Cesgranrio. É um dos principais protagonistas do cenário de renovação da música clássica do Rio de Janeiro. Foi premiado no Festival Musica Riva, na Itália (2013). Como maestro, atuou na Inglaterra e Itália. Formou-se em regência, composição e piano no Conservatório Giuseppe Verdi, em Milão, e, em violino, no Trinity College of Music, em Londres.

SERVIÇO:

Série 130 anos Villa-Lobos

Programa:

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras n. 4 22'

I. Prelúdio (Introdução) - Lento

II. Coral (Canto do Sertão) - Largo

III. Ária (Cantiga) - Moderato

IV. Dança (Miudinho) - Muito animado

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras n. 5 para soprano e oito violoncelos 12'

I. Ária (Cantilena)

II. Dança (Martelo)

Solista: Camila Titinger

Heitor Villa-Lobos

Canção do Amor (suíte da Floresta do Amazonas) 4'

Melodia Sentimental (suíte da Floresta do Amazonas) 3'

Solista: Camila Titinger

Heitor Villa-Lobos

Choros n. 6 30'

Preços

Camarotes/frisas – R$ 360,00

Plateia/balcão nobre/balcão superior – R$ 40,00

Galeria – R$ 20,00

Bilheteria do Teatro Municipal do Rio de Janeiro: Praça Floriano, s/nº - Cinelândia - Centro - Rio de Janeiro

Telefone: 55 21 2332-9191

Horários de funcionamento: segunda a sexta-feira das 10h às 17h; sábado, das 10h às 14h

Site: www.ingressorapido.com.br

Produção: Fundação Cesgranrio