Musical "As coisas", inspirado na obra de Arnaldo Antunes, estreia no Teatro do Norte Shopping

A Cia Teatro Portátil mergulhou no universo lúdico do livro “As Coisas” de Arnaldo Antunes para criar um musical infantil, que estreia no dia 03 de junho, noTeatro Miguel Falabella do Norte Shopping.

Coisas, coisas, muitas coisas. No palco, os atores Flávia Reis, Julia Schaeffer, Guilherme Miranda, Ana Moura conduzem uma banda de rock e uma boneca falante, brincam de fazer cinema ao vivo e apresentam os poemas do livro de Arnaldo Antunes musicados e encenados de forma divertida e contagiante.

Dinâmico e interativo, o musical é indicado a crianças de todas as idades. “Já apresentamos o espetáculo em diversos espaços e percebemos que os pais conhecem bem a obra do Arnaldo e se divertem tanto quanto as crianças”, garante o diretor Alexandre Boccanera. Especializados na linguagem da animação, os atores brincam com pequenos objetos de plástico achados na areia da praia e os transformam em coisas que não caberiam dentro do teatro como o sol, o mar, a árvore, o elefante.

Para dar vida aos poemas do livro, a Cia Teatro Portátil reuniu um time de primeira. O cenário, feito com boias coloridas de hidroginástica (conhecidas como macarrão), é assinado pela talentosa cenógrafa Aurora dos Campos. O figurino, criação do estilista mineiro Ronaldo Fraga, lembra folhas de caderno rascunhadas e desenhadas. A iluminação é do premiado Aurélio de Simoni.

O livro “As Coisas” recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia, em 1993, e foi adotado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Ministério da Educação (MEC), Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FAE) e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em 1996.

A temporada do espetáculo “As Coisas” no Teatro Miguel Falabella integra a programação do projeto “Palco Portátil – 4ª edição” realizado com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura; KS Esporte e Projectlab, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.