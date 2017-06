Manifestantes ocupam Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo

Manifestantes ocuparam a Secretaria Municipal de Cultura na tarde desta quarta-feira (31) pedindo a saída do secretário André Sturm e o descongelamento de recursos para a cultura.

O grupo argumenta que a secretaria teve 43,5% de seu orçamento congelado neste ano e que, desde o início de 2017, trabalhadores da cultura têm se mobilizado contra o que consideram o desmonte das políticas públicas da área. Segundo a organização do protesto, há cerca de 60 pessoas na ocupação. A secretaria não confirma o número de participantes.

O ato ocorre dois dias após o secretário ameaçar um agente cultural em reunião sobre a administração da Casa de Cultura Emerlino Matarazzo, na zona leste da capital paulista. O rapaz gravou o áudio e divulgou para a imprensa. Na gravação da reunião, ocorrida na última segunda-feira (29), Sturm diz “vou quebrar sua cara”.

De acordo com um representante da Frente Única da Cultura, que participa da ocupação, o grupo pede a presença do prefeito João Doria para uma conversa. O entrevistado, que preferiu não se identificar, disse que há uma seletividade para destinação da verba da Secretaria Municipal da Cultura. Segundo ele, a região central da cidade recebe a maior parte dos recursos, enquanto na periferia não chega tanto investimento. O grupo pede também que 3% do orçamento total do município seja destinado à Cultura.

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria Municipal de Cultura não se posicionou sobre a ocupação nem sobre a ameaça de agressão. A vereadora Sâmia Bomfim informou que protocolou representação junto ao Ministério Público (MP) para denunciar o secretário por abuso de autoridade após a divulgação do áudio da reunião. “Sturm ameaçou agredir fisicamente artistas de Ermelino Matarazzo, mostrando completo descontrole e incapacidade de diálogo com o movimento de cultura da cidade”, divulgou a vereadora em sua rede social.