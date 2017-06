III Sarau de Haikai do ICBJ homenageia a poética do japonês Bokujo

No próximo dia 3 de junho, sábado, será realizada a 3ª edição do Sarau de Haikai do ICBJ (Instituto Cultural Brasil Japão), que este ano homenageará Bokujo, pseudônimo do falecido escritor Yasuziro Mizutani.

Diversos escritos desse especialista em haikai, um tipo de poesia japonesa composta por três versos, foram cedidos pela família e serão expostos ao público pela primeira vez no ICBJ.

O tema deste ano é 'Outono e Bokujo'. Gratuito e aberto ao público, o evento vai das 15h às 18h.

3º Sarau de Haikai do ICBJ

“A obra desse importante escritor foi compilada especialmente para esse evento com o objetivo de estimular uma proposta de estudos sobre haikais inéditos de imigrantes japoneses ao público em geral”, declara a diretora cultural do instituto, Maria Bernardina de Oliveira Silva.

O filho do escritor, Edison Mizutani, responsável pela reunião do material para a exposição, comemora a realização do sarau: “Estou muito orgulhoso e agradecido pela oportunidade de mostrar os trabalhos de meu pai. Tenho certeza que ele, onde estiver, está feliz e muito agradecido pela dedicação”.

O evento promoverá também uma roda de leitura de haikais, com participação do Núcleo Tempo Literário, do ICBJ, do Grupo Nikkei de Petrópolis e uma apresentação musical.

Vida de Bokujo

Bokujo (Yasuziro Mizutani) nasceu na cidade de Osaka, no Japão, em 1889, e radicou-se no Rio de Janeiro em 1919, onde se casou e teve sete filhos. Seu falecimento foi aos 83 anos, em 1972.

Sobre o Núcleo Tempo Literário

Criado em 2014, o Núcleo de Haikai ICBJ / Tempo Literário ICBJ promove encontros mensais de haikaístas, historiadores e pesquisadores da arte literária para discussão e pesquisa do universo poético do haikai, suas raízes na cultura japonesa e as características que assumiu no âmbito da literatura brasileira. O Núcleo é aberto a todos os interessados.

Serviço: III Sarau de Haikai - 'Outono e Bokujo'

Data: 3 de junho, sábado, às 15h às 18h

Local: Salão do ICBJ - Av. Franklin Rooselvelt, 39/15º andar (Prédio Portugal), Centro do Rio

Entrada franca

Classificação livre

Inscrições: envie seu nome completo para icbjrj@gmail.com

Mais informações: (21) 2240-2024 / (21) 2220-7877