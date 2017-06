Grupo Americano 10.000 Maniacs apresenta novo disco no Brasil

10.000 Maniacs, uma das mais duradouras e influentes bandas da música pop está em tour mundial de divulgação de seu novo disco 'Playing Favorites'.

A mais recente turnê do grupo americano virá ao Brasil em 2017, chegando em São Paulo, no dia 01º de junho, no Espaço das Américas, passando pelo Rio de Janeiro, no dia 02 de junho, no Vivo Rio e, por último, em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, 03 de junho.

'Playing Favorites' foi lançado em junho de 2016. Gravado em Jamestown em frente a uma entusiástica plateia, o álbum reúne uma coleção com 14 clássicos da banda ao vivo. Músicas como 'These Are Days', 'Because The Night', 'Hey Jack Kerouac', 'Trouble Me', 'What's The Matter Here' e 'Like The Weather' são interpretadas pela formação atual da banda que tem Mary Ramsey (voz e viola), Jerome Augustyniak (bateria), Dennis Drew (teclados e vocais), Jeff Erickson (guitarra e vocais), Steven Gustafson (baixo) e John Lombardo (guitarra e vocais).

Fundada em 1981, em Jamestown, Nova Iorque, tendo como primeiro nome Still Life, a 10.000 Maniacs ganhou os corações e ouvidos de fãs ao redor do mundo vendendo cerca de 10 milhões de discos. Juntos com outros artistas como R.E.M. e The Replacements, eles ajudaram a definir o chamado “college rock” e a primeira leva de bandas do “rock alternativo” com seu pop consciente, inteligente e estética exuberante.

A primeira formação, ainda como Still Life, tinha Dennis Drew (teclados), Steven Gustafson (baixo), Chet Cardinael (bateria), Robert Buck (guitarra) e Teri Newhouse (vocais). Em seguida, Gustafson convidou Natalie Marchant, então com 17 anos, para assumir os vocais. O nome do grupo veio de um filme de terror de baixo orçamento, chamado Two Thousands Maniacs.

O primeiro show oficial, em setembro de 1981, teve Merchant, Lombardo, Buck, Drew, Gustafson e Tim Edborg. O primeiro hit foi uma regravação de Peace Train, de Cat Stevens. O primeiro álbum completo foi Secrets of I Ching, muito bem recebido pela crítica e que chamou a atenção do DJ John Peel, da BBC Rádio 1, de Londres. My Mother The War, acabou por virar hit no Reino Unido e entrou na parada de singles independentes. A banda excursionou extensivamente durante 1983 e 1984, e fez vários shows no Reino Unido.

O terceiro disco In My Tribe, um registro mais pop-rock orientado, foi lançado em 1987, atingindo as paradas e lá permanecendo por 77 semanas, chegando ao nº 37 e estabelecendo um grande público nos Estados Unidos e com boa recepção também no Reino Unido. O próximo álbum, Blind Man Zoo, lançado em 1989 chegou a ser o nº 13 nas paradas e ganhou o disco de ouro, aumentando ainda mais a fama do grupo. Em maio de 1989, a revista britânica de música, NME divulgou que eles haviam ganhado o prêmio na categoria compositor no New York Music Awards.

Em 1991, durante as gravações do novo álbum, Merchant revelou aos outros membros que ela sairia do grupo para uma carreira solo no prazo de dois anos. O novo álbum, Our Time in Eden, foi lançado em 1992. Em 1993, a banda tocou no MTV Inaugural Ball para o presidente Clinton em janeiro e para o MTV Unplugged em abril. Merchant anunciou sua saída da banda na MTV em agosto e o álbum MTV Unplugged foi lançado em outubro. Foi o álbum que projetou mundialmente o 10.000 Maniacs e que continha alguns de seus principais sucessos.

No final de 1993 e início de 1994, os membros remanescentes da banda (Augustyniak, Buck, Drew, e Gustafson) chamaram John Lombardo e Mary Ramsey (que haviam formado um duo justamente chamado John & Mary) para se juntar à banda. Renovados, começaram a apresentar material novo quase que imediatamente.

Em 2000, Buck morreu de insuficiência hepática com 42 anos. Após essa perda, a banda deu uma pausa, retornando em 2004. Em 12 de Fevereiro de 2015 a banda voltou ao estúdio para produzir um novo álbum, Twice Told Tales, uma coletânea de canções folclóricas das ilhas britânicas. O álbum foi lançado em abril daquele ano.

Para mais informações sobre a banda, visite: www.maniacs.com

Serviço: 10.000 Maniacs apresenta 'Playing Favorites'

São Paulo: 1º de junho, quinta-feira, às 22h

Rio de Janeiro: 2 de junho, sexta-feira, às 22h

Porto Alegre: 3 de junho, sábado, às 21h

