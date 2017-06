Espetáculo "Miraculous: As aventuras de Ladybug" chega ao Km Vantagens Hall RJ

Nos dias 24 e 25 de junho a Heroína mais famosa da criança na atualidade ganha vida no palco do KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan) ao lado de seu fiel parceiro, Cat Noir, no espetáculo Miraculous: As Aventuras de LadyBug.

A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 31 de maio de 2017. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet(www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria oficial do KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan). O show é realizado pela TIME FOR FUN.

Com músicas ao vivo o espetáculo conta a história de Marinete, uma menina apaixonada por moda que vive os dilemas de uma adolescente comum. Mas, o que ninguém sabe é que ela também é uma super-heroína conhecida como Ladybug e ao lado de seu parceiro nas lutas, Cat Noir, vivem muitas aventuras juntos.

Marinette é uma carismática garota que se transforma magicamente numa super-heroína e que salva o dia com seu misterioso superpoder do Talismã e o seu poder único de “criação”, restaurando a paz e a alegria gerais. Junto com Adrien, eles são dois simples colegas de colegial. A diferença é que eles são os escolhidos para salvar Paris das garras do Mal.

A sua missão: capturar akumas, borboletas capazes de transformar pessoas normais em

Supervilões. Nestas aventuras, esses dois alunos de colegial se transformam em super-heróis graças aos poderes mágicos de seus Kwamis: Marinette vira Ladybug e Adrien vira Cat-Noir. Mas eles desconhecem as suas verdadeiras identidades. Marinette não sabe que por trás do Cat-Noir está Adrien, o seu grande amor platônico.

Cat-Noir se apaixona perdidamente por Ladybug, sem saber que quem está por trás da máscara é Marinette, a sua coleguinha de escola. As “Aventuras de Ladybug e Cat-Noir” relata a historia e os conflitos sentimentais destes personagens e dos que os rodeiam. Serão reveladas as origens desta particular mitologia de Kwamis, Akumas e poderes dos “Miraculous”. Veremos como estes adolescentes são escolhidos por um grande Mestre para virar heróis e como esse destino afetará - para sempre – a vida dos nossos protagonistas.

Entre lutas contra novos e diferentes supervilões, conflitos entre amigos e inimigos na escola e as incertezas das paixões amorosas destes adolescentes, tudo nos irá levando desde o primeiro dia de aulas no Colégio Dupont até o Dia dos Namorados, onde o desafio será finalmente declarar as paixões escondidas.

No decorrer desta aventura, Coração de Pedra, Lady Wi-Fi, o Homem Bolha e Cupido Negro, serão alguns dos impedimentos que o grande vilão da história, Hawk Moth, colocará no seu caminho. Só que, mais uma vez, Paris – a Cidade das Luzes que mostrará na peça os seus melhores e mais encantadores cenários – será resgatada do Mal pela nossa dupla de super-heróis.