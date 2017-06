Espetáculo Anos 80 - Um Musical de Filho para Pai estreia na Barra da Tijuca

Com texto e direção de Mareliz Rodrigues, atriz e preparadora do elenco infantil da TV Globo, a escola de artes Vamos Fazer Arte estreia na Barra da Tijuca o espetáculo Anos 80 - Um Musical de Filho para Pai, que propõe uma viagem aos incríveis anos 1980 e suas músicas inesquecíveis.

Segundo a diretora do musical, o principal motivo que impulsionou o surgimento da peça foi a tentativa de propor um trabalho que aproximasse as gerações: “Nossos atores fizeram praticamente toda a pesquisa com seus pais e mães”, revela Mareliz. “Durante o projeto, eles se divertiram e se encantaram viajando ao som de bandas como Legião Urbana e Roupa Nova. Espero que o público também se divirta com o espetáculo, relembrando essa época tão marcante junto de seus filhos”.

Serviço:

ANOS 80 - UM MUSICAL DE FILHO PARA PAI

Sinopse: Durante um ano escolar, as personagens passarão por diversos conflitos ambientados em um período onde não existia Google, smartphone e a simplicidade reinava.

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Estreia: 03 jun 2017

Teatro Nathalia Timberg - Freeway Center - Av. das Américas, 2000 - Barra da Tijuca

Sábados e domingos, às 16h

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Em cartaz até: 02 jul 2017

No elenco da peça estão algumas crianças veteranas da TV.