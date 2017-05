Embaixada da Itália em Brasília abrirá portas para visitas

Por ocasião da proclamação da República Italiana, celebrado no dia 2 de junho, a Embaixada da Itália em Brasília abrirá suas portas aos visitantes durante todo o mês para participarem de visitas guiadas e exposições em comemoração a data.

A iniciativa "Ambasciata porte aperte" ("Embaixada de portas abertas", em tradução livre) é totalmente gratuita e acontece a partir de 6 de junho. As visitas serão realizadas com grupos de no mínimo oito até 50 pessoas interessadas em descobrir as obras arquitetônicas e artísticas do edíficio projetado pelo engenheiro italiano Pier Luigi Nervi.

Além do passeio, a Embaixada também hospedará duas mostras: a exposição fotográfica "Il paesaggio deScritto" ("A paisagem deScrita"), que contará com 89 imagens do fotógrafo Luca Capuano reproduzindo os Sítios italianos tombados pela Unesco como "Patrimônio Mundial da Humanidade"; e a "Even Closer Union", promovida pelo Ministério das Relações Exteriores italiano, que traz uma coletânea de fotografias e documentos sobre a evolução do projeto de integração da União Europeia desde 1957 até a atualidade.

As visitas acontecem nos dias 6, 8, 13, 20, 22 e 27 de junho, das 17h30 às 19h locais. Para fazer a reserva é necessário enviar e-mail para: eventos.brasilia@esteri.it, especificando no assunto "Embaixada de Portas Abertas" com a data e o número de participantes.