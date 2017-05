Saber viver a vida é tema de conferência com jovens na Caixa Cultural do Rio

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, no dia 3 de junho de 2017 (sábado), às 11h, o filósofo Renato Noguera como convidado do mês para o ciclo de palestras 'Aventuras do Pensamento'.

O projeto, que já está em sua segunda edição, é pioneiro no país ao promover debates gratuitos com pensadores brasileiros para o público infantojuvenil, e mês após mês lota o cinema do espaço.

Com a conferência intitulada 'Viver e não ter a vergonha de ser feliz', Renato Noguera vai falar sobre um tema tão simples quanto fundamental no dia a dia de crianças e adultos: o que é uma vida bem vivida? Para responder a uma questão com implicações tão profundas, o professor recorrerá a uma vasta e variada gama de referências, incluindo pensadores africanos, indígenas e ocidentais.

Por meio de narrativas guaranis e ubuntu, o filósofo desenvolverá a ideia de que, em suas palavras, uma pessoa sempre depende de outras para realizar a si mesma. “Dois conceitos básicos vão ser trabalhados: o combate à infantilização da vida e o abandono do desejo de autoajuda”, afirma.

Renato Noguera é professor de Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). É doutor, mestre e graduado em Filosofia pela UFRJ e também autor de literatura infantil. Entre suas publicações, destaca-se a 'Coleção Nana & Nilo' que, além de material paradidático, inclui diversos produtos lúdicos e interativos ligados a pesquisas nos campos da filosofia, antropologia, história e educação.

Também coordena o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e do Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Interseções da UFRRJ.

O projeto

Iniciado em abril com a palestra da filósofa Carla Rodrigues sobre identidade de gênero, Aventuras do Pensamento promove encontros mensais com artistas, intelectuais e filósofos, como Djamila Ribeiro, Luiz Eduardo Soares e Ernesto Neto, abordando temas que vão de violência à criação artística, passando por animalidade e bem viver, sempre no primeiro sábado de cada mês. A entrada é franca e aberta a todas as idades.

Os convidados discorrem sobre temas de sua especialidade em linguagem acessível ao público infantojuvenil, proporcionando uma oportunidade de interação e aprendizagem. Após a palestra de cerca de 45 minutos, é a hora da participação do público através de perguntas e comentários.

“As perguntas do público infantil são completamente diferentes do que dizem os adultos, e é onde sabemos se a palestra de fato deu certo”, diz Laila Melchior, uma das curadoras do evento.

O ciclo de palestras 'Aventuras do pensamento' excepcionalmente não será realizado no mês de julho, voltando aos encontros no primeiro sábado de agosto (5).

A programação completa e mais informações: www.aventurasdopensamento.com.br

Serviço: 'Ciclo de Palestras Aventuras do Pensamento'

Viver e não ter a vergonha de ser feliz, com Renato Noguera

Data: 3 de junho, sábado, às 11h

Local: Caixa Cultural RJ (Cinema 1, com transmissão ao vivo no Cinema 2) - Av. Almirante Barroso, 25, Centro

Entrada franca (Ingressos distribuídos uma hora antes de cada palestra). Sujeito à lotação

Classificação Indicativa: Livre

Mais informações: (21) 3980-3815