Popcoro é a atração de arte vocal do próximo sábado (3) no Teatro Gonzaguinha

No próximo sábado, dia 03 de junho, mais uma atração de arte vocal vai se apresentar no Observatório Coral Carioca, no Teatro Gonzaguinha, às 17h.

Com ingressos a R$1,00,será a vez do Popcoro, com direção do regente e maestro Ronald Valle e acompanhamento de Lucianne Antunes, no teclado. o Popcoro põe em prática os novos conceitos de música vocal em grupo.

Com um repertório eclético que mantém a unidade através da energia positiva e da alegria, o repertório abraça de Michael Jackson a Tom Jobim, de Bob McFerrin a Nando Reis, passeando por mestres brasileiros como Tim Maia, Jorge Benjor, Gil, Caetano, Chico Buarque, Rita Lee. Com arranjos criativos, mas de execução viável e sonoridade moderna, o grupo estimula a movimentação coletiva, explorando o “corpo cênico” do grupo vocal.

O Observatório Coral Carioca segue com programação até julho no Centro de Artes Calouste Gulbenkian e no Teatro Municipal Gonzaguinha. Renomados regentes e profissionais do canto estarão à frente das oficinas e palestras.

Com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e coordenação e curadoria dos maestros Sérgio Sansão, Jonas Hammar e Carlos Alberto Figueiredo, o projeto consiste também no lançamento do site do Observatório Coral Carioca: observatoriocoral.art.br, já em pleno funcionamento, espaço virtual de encontro e intercâmbio entre aqueles que atuam junto a corais e grupos vocais, não apenas na Cidade do Rio de Janeiro, como também para além de suas fronteiras. O site permite o cadastro de uma infinidade de grupos corais, cada qual disponibilizando suas informações artísticas, características, histórico e contatos, e reunirá, até julho, dez artigos temáticos inéditos, escritos por profissionais de renome, que estão sendo lançados nos dias das oficinas e concertos.

Serviço: Observatório Coral Carioca apresenta 'Pocoro'

Data: 03 de junho, sábado, às 17 horas

Local: Teatro Municipal Gonzaguinha - Rua Benedicto Hipólito, nº 125, Praça XI, Centro

Ingresso: R$ 1,00

Mais informações: (21) 2224-3038 ou observatoriocoral.art.br