Fotógrafo chinês doa direitos autorais de livro para coletivo da Maré

Especialista em capturar imagens de paisagens e detalhes de viagens, o chinês Zhong Weixing esteve no Brasil este mês para o lançamento da exposição Face a Face com Grandes Fotógrafos, que tem obras de sua autoria, em cartaz no Museu Histórico Nacional. Após algumas visitas a pontos culturais da cidade do Rio de Janeiro, o artista ficou tão encantado que, antes de voltar para a China, decidiu doar as obras da exposição para o acervo de arte do Museu de Arte do Rio (MAR). Ele também doou os direitos autorais do livro sobra a mostra, Face to Face – Retratos de Mestres da Fotografia Contemporânea para o coletivo Mão na Lata.

O projeto Mão na Lata é coordenado pela fotógrafa e designer Tatiana Altberg há mais de dez anos. O objetivo é o desenvolvimento pessoal e social de adolescentes do Complexo da Maré por meio da fotografia e da literatura. O projeto trabalha a chamada inclusão visual, ao propor que os residentes das comunidades representem visualmente sua própria realidade e expressem suas opiniões e visões do mundo por meio da fotografia. Zhong Weixing escolheu esse projeto específico com base na experiência já adquirida pelo grupo na publicação de dois livros de fotografias e textos.

A exposição Face a Face reúne imagens de mais de 30 fotógrafos de todo o mundo, entre eles os brasileiros Vik Muniz, Miguel Rio Branco e Sebastião Salgado. A ideia é capturar a personalidade do fotógrafo por trás da lente. A mostra fica em cartaz até o dia 16 de de julho, no Museu Histórico Nacional, localizado na Praça Marechal Âncora, no centro do Rio de Janeiro. O horário de funcionamento das 10h às 17h30, de terça a sexta, e das 13h às 17h, nos finais de semana e feriados. O ingresso custa R$ 10 e aos domingos a entrada é gratuita.