Ariana Grande voltará a Manchester para show beneficente

A cantora norte-americana Ariana Grande retornará a Manchester no próximo domingo (4) para um show beneficente em memória das vítimas do atentado ocorrido na cidade no último dia 22 de maio.

Realizado pelo líbio-britânico Salman Abedi, terrorista supostamente ligado ao grupo Estado Islâmico (EI), o ataque aconteceu na entrada da Manchester Arena, a maior casa de espetáculos indoor da Europa, após uma apresentação de Ariana, e deixou 22 mortos.

A cantora ficou bastante abalada por causa do atentado e chegou a cancelar dois shows em Londres, mas decidiu voltar ao Reino Unido para um megaconcerto beneficente. O espetáculo foi batizado como "The One Love Manchester" e será realizado no estádio de críquete Old Trafford.

Também são esperadas as presenças de astros da música como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That, Miley Cyrus, Usher e Pharrell Williams, segundo a rede "BBC", que transmitirá o concerto ao vivo.

O dinheiro arrecadado será revertido para o "We Love Manchester", fundo criado pela Prefeitura da cidade e pela Cruz Vermelha para auxiliar os feridos e as famílias das vítimas do atentado. As pessoas que estavam na Manchester Arena no dia do show de Ariana terão entrada gratuita.

O chefe da Polícia da Grande Manchester, Ian Hopkins, disse que consultou os parentes dos mortos para saber o que eles achavam da ideia, e a maioria se mostrou "muito a favor". "Há alguns que não estão, e isso é absolutamente compreensível", declarou.