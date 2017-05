Nova edição do Curto Circuito na Carandaí confirma a vocação artística do Jardim Botânico

O Curto Circuito na Carandaí fará sua terceira edição no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de junho (sábado e domingo) de 13h às 19h, nos espaços: Casa Fazedoria, no. 28, Ann Arbor, no. 18 e Lunático no. 6, todos localizados na Rua Visconde de Carandaí. O evento que tem entrada gratuita reunirá mais de 30 expositores e seus produtos autorais nas áreas de moda, gastronomia, design, cerâmica, papelaria, performances e atividades infantis. Pela primeira vez, o Curto receberá a presença dos índios da tribo Fulni-ô de Pernambuco. Eles farão tatuagens com um pigmento retirado do jenipapo que podem durar até uma semana no corpo. No artesanato terão os tradicionais colares, brincos, anéis e cachimbos.

O “Curto Circuito na Carandaí” surgiu através do desdobramento do Circuito das Artes do Jardim Botânico realizado há 20 anos no bairro, produzido e idealizado pelas artistas Cattia Capistrano e Gabriella Civitate.“Queremos dar oportunidade aos artistas de mostrarem e comercializarem seus trabalhos, aproximando os visitantes e interessados em arte aos autores de suas obras e produtos “ afirma Cattia.

Entre os destaques estão as bolsas e acessórios de couro da Maklan, as jóias da Elisa Kalume e as roupas femininas da Roberta Magari. Na parte de decoração os destaques são os produtos de cerâmicas da Sabrina Truque, a Bold Design de Objetos, Papelaria Capistrano, Gabriella Civitate objetos em cerâmica e Suculentas Terapia com terrários originais . Na gastronomia, os deliciosos pães e bolos artesanais da Las Confiteras, cervejas artesanais da melhor qualidade da Birra Beer e Pães de mel DA RITA. Ainda Carol Cronemberger com seus cosméticos naturais.