Leblon recebe festival de gastronomia com shows gratuitos e atividades para crianças

No próximo fim de semana, o Leblon vai ser palco de um divertido festival de gastronomia, música e cervejarias artesanais. Dias 3 e 4 de junho, a Praça Claudio Coutinho recebe o 1º Leblon Gastronômico, evento idealizado pela Fala Entretenimento, que vai levar ao bairro o melhor da culinária de rua, além de cervejarias cariocas, shows gratuitos e atividades infantis, levando entretenimento para toda a família.

No sábado, tem show do Be Ritto, às 19h, tocando muita música pop e sertaneja. Domingo, às 13h, a criançada vai se divertir com o agitado teatro de bonecos Papa Vento. A partir das 18h30, o Trio Ventura promete transformar o evento em uma divertida festa junina, aquecendo o público com muito forró em uma grande quadrilha.

Estacionam no evento as cervejarias Allegra, Cevadas, Cidade Imperial, Colorado, Imperatriz, Mistura, Mohave, Noi, Paulistania e o os vinhos da Love Wine. Para matar a fome, food trucks do Big Daddy's, Degusta, Dona Sebastiana, Ducas Homemade, Espírito de Porco, Hell's, Kabana do Alemão, Kituteria, Mate, Monstruck, Oinc Point, Vulcano, Brigadeiro Chef, Brigaderia Aconchego, Quero Churros!, e Sorvete na Chapa. O evento tem apoio da Rio Tour Superintendencia Zona Sul, SEOP e CET RIO.

Leblon Gastronômico – Praça Claudio Coutinho – Leblon (próximo à Cobal do Leblon)

Entrada franca

Horário de funcionamento:

Sábado: 14h às 22h - Show de Be Ritto às 19hDomingo: 14h às 22h - Show Trio Ventura às 18h30