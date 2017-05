Secretaria de Estado da Cultura SP lança página no Spotify

A Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo chegou ao Spotify. Uma plataforma de músicas streaming que já tem 100 milhões de usuários ativos no mundo. A equipe da Secretaria preparou uma lista de novidades. Veja a página aqui no spotify.com/user/culturasp.

Agora, é possível ouvir playlists temáticas e curadorias de eventos que acontecem nos equipamentos culturais do Estado. Como, por exemplo, a lista de músicas que rola no projeto Estéreo MIS (Museu da Imagem e do Som). O usuário também pode ouvir uma seleção com canções gravadas nos estúdios gratuitos das Fábricas de Cultura.

Se você já é usuário, siga a página do Spotify, mande sugestões de músicas ou playlists. E fique por dentro das novidades da Secretaria da Cultura na plataforma.

O que é Spotify

Spotify é um serviço de música comercial em streaming (on-line), podcasts e vídeo comercial. A plataforma sueca foi lançada em 2008 e em 2010 já contabilizava aproximadamente 10 milhões de usuários.

Usuários podem criar página, perfil e alimentar com áudio. As músicas podem ser pesquisadas por artista, álbum, gênero, lista de reprodução ou até mesmo por gravadora.