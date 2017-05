Filme sueco 'The Square' leva Palma de Ouro em Cannes

O filme "The Square", dirigido pelo sueco Ruben Ostlund, foi premiado com a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes, anunciou o júri do evento neste domingo (28), liderado por Pedro Almodóvar e Juliette Binoche.

"The Square" faz uma crítica à burguesia ocidental e ao mundo da arte contemporânea, pela narração da história de um diretor de museu.

Já o ator norte-americano Joaquin Phoenix venceu o prêmio de melhor ator em Cannes por sua atuação em "You Were Never Really Here".

Diane Kruger levou a estatueta de melhor atriz por "In the Fade". O prêmio de melhor diretor foi para Sofia Coppola, com "The Beguiled" ("O Estranho que Nós Amamos").