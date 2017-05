Veja 10 hotéis com preço acessível para se hospedar em Cannes

A cidade de Cannes, na França, recebe até o próximo dia 28 de maio a 70ª edição do Festival de Cinema de Cannes, mas ainda não é tarde para quem pretende se hospedar na região e passar ao menos uma noite ao lado das celebridades. Estrelas como Colin Farrell, Nicole Kidman, Sofia Coppola, Guy Richie e Bruce Springsteen são alguns dos famosos hospedados nos principais hotéis de Cannes.

Confira os 10 hotéis com melhores preços para se hospedar enquanto visita a cidade sede de um dos principais festivais de cinema do mundo:

- 1.Five Seas Hotel Cannes (A partir de 1.249 euros a diária) Situado na Costa Azul, este hotel está a apenas cinco minutos da praia. Ele oferece 45 quartos e suítes espaçosas, uma piscina exterior no último piso, bar e lounge. Além disso, conta um SPA, duas saunas e uma sala de massagem.

- 2.JW Marriott Cannes (A partir de 959 euros a diária) Localizado na Boulevard de la Croisette, este hotel oferece todas as comodidades de luxo como uma piscina no terraço, um cassino e uma galeria comercial. No JW Marriott Cannes também é possível desfrutar de uma atmosfera hollywoodiana com refeições no estilo norte-americano.

- 3.Hôtel Barrière Le Majestic (A partir de 849 euros a diária) A 100 metros de distância do Palácio do Festival de Cannes, o hotel Barrière oferece a seus visitantes uma verdadeira vista deslumbrante do Mediterrâneo. Localizado na famosa Croisette, o complexo possui cassino, uma piscina exterior aquecida, um spa e uma praia privativa.

O local ainda dispõe de três restaurantes com comidas típicas e exóticas e música ao vivo.

- 4.InterContinental Carlton (A partir de 839 euros a diária) Um dos hotéis históricos de Cannes, o InterContinental atrai diversas celebridades. Construído em 1911 com vista para o porto da Croisette, o estabelecimento conta com uma praia privativa e com quartos luxuosos com vista para o mar.

Além disso, o hotel oferece tratamentos de beleza durante 24 horas por dia.

- 5.Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso (A partir de 472 euros a diária) Localizado no coração de Cannes, este hotel conta com uma grande variedade de lojas de luxo e oferece uma vista panorâmica sobre o porto.

No local, também é possível desfrutar de uma decoração contemporânea, um SPA com banho turco, sauna, hidromassagem e piscina coberta.

- 6.Les Agapanthes (A partir de 110 euros a diária) Situado a apenas 1,5 quilômetros do centro de Cannes, este hotel é uma opção mais acessível. Ele oferece uma piscina exterior, estacionamento privativo e inúmeros apartamentos com varandas.

Além disso, é possível desfrutar de quadras esportivas e bares com música ao vivo.

- 7.Le Club Mougins by Diamond Resorts (A partir de 148 euros a diária) Localizado entre Cannes e Grasse, esta pequena aldeia é o destino perfeito para todo o ano. Seus alojamentos são modernos, confortáveis e equipados com espaços para banho. O hotel ainda oferece um cardápio italiano preparado pelo chef Adriano Rossetti.

- 8.Residhotel Villa Maupassant (A partir de 113 euros a diária) Construído na Riviera Francesa, a 1,2 quilômetros de Cannes, este hotel conta com uma piscina exterior e quartos com varandas privativas. Ele é considerado o local ideal para casais apaixonados.

- 9.Villa Etoile de Cannes (A partir de 139 euros a diária) Embora seja um pouco mais distante da praia, este hotel oferece apartamentos com ar condicionado, vista para o jardim e conta com uma área de serviço própria para amantes da gastronomia.

- 10.Okko Hotel Cannes Centre (A partir de 252 euros a diária) Localizado a apenas seis minutos da praia, este hotel oferece sauna, sala fitness, bares e restaurantes. Além disso, seus quartos contam com uma decoração contemporânea.