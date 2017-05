Exposição do construtivista Rubens Valentim termina neste domingo

A temporada da exposição Rubens Valentim – Construção e Fé termina amanhã (28) na Caixa Cultural, em Brasília. Na exposição, estão 60 trabalhos do pintor e escultor baiano (1922-1991), com ênfase na produção dos tempos em que viveu em Brasília, na década de 1960.

Valentim consegue unir a estética moderna de Brasília às características ancestrais afro-brasileira, avalia o professor de artes visuais, Antonio Biancho, que aproveitou a manhã deste sábado para conferir a exposição do artista.

“Ele trabalhou muito tempo aqui [em Brasília]. É muito ligado a essa estética moderna. Consegue trazer a estética ancestral, africana e brasileira para o universo moderno de Brasília”, disse Biancho, em meio às obras com formas geométricas e coloridas.

Valetim, um dos mestres do construtivismo brasileiro, se inspirou em ferramentas e instrumentos simbólicos do candomblé. A mostra, gratuita, reúne peças de coleções públicas, particulares e dos herdeiros do artista, com a curadoria de Marcus de Lontra Costa.