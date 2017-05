SP recebe mostra de cinema italiano com vencedores de Oscar

Durante todo o mês de junho, a cidade de São Paulo vai receber uma mostra especial de cinema italiano que apresentará os principais longas vencedores do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro ao longo dos últimos 20 anos.

Intitulado de "Festival de Cinema Italiano", o evento é organizado pelo Istituto Italiano di Cultura de São Paulo em parceria com outras entidades e acontecerá no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), na capital paulista. A iniciativa faz parte da programação cultural da "Festa Della Repubblica Italiana".Com entrada gratuita, as sessões, todas iniciadas às 19h30, começarão a ser exibidas a partir do dia 1 de junho, com a apresentação do filme italiano "La Grande Bellezza", vencedor do Oscar em 2014, do diretor Paolo Sorrentino.

No dia 8 de junho, a mostra trará o clássico de Roberto Benigni, "La Vita é Bella" ("A Vida é Bela", em tradução livre), ganhador do prêmio de melhor filme estrangeiro na premiação máxima do Cinema em 1999. Já nos dias 14 e 29, o longa exibido será "Nuovo Cinema Paradiso", de Giuseppe Tornatore, vencedor do Oscar de 1990.

Por sua vez, "Mediterraneo", de Gabriele Salvatores, eleito o melhor filme em 1992, poderá ser assistido no dia 22 de junho. No mês em que se comemora o nascimento da República Italiana, o público também poderá conferir outras atividades culturais, como exposição escultórica-musical, teatro com homenagem a Pirandello e mostra cinematográfica sobre o Neorrealismo italiano entre 1 e 29 de junho.

Serviço: Festival de Cinema Italiano- Festa Della Repubblica Italiana Local: Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)- Rua Tabapuã, 445, São Paulo