'O príncipe Peralta' volta em nova temporada no Rio

Sentimentos como afeto, união e homoafetividade permeiam o espetáculo infantil 'O príncipe Peralta', que estreia nova temporada dia 3 de junho no Teatro Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63, Ipanema) e fica em cartaz até 30 de julho.

A peça, escrita por Bruno Bacelar e dirigida por Angelo Faria Turci, se passa no distante e fantasioso reino de Ventoalém, onde existiam dois povos: Encantados e Concretos. Encantados não podiam se casar com Encantados e nem Concretos podiam se casar com Concretos.

Por isso Vaporoz (da família real) e Iluminah viviam um amor proibido e como castigo foram exilados por Malakai, majestade de Ventoalém e responsável pela criação de Vaporoz. Mas, por ironia do destino, Malakai que os havia expulsado morreu, mas antes gerou outro rebento: Peralta!

A única pessoa que podia cuidar de Peralta era Vaporoz, caso contrário, a criança seria jogada nas águas do rio sem fim: era a lei! Vaporoz então, estimulado pela coragem e pelas ideias da Iluminah, toma coragem e disfarçado de Solitude III (um tio real há muito desaparecido), retorna a Ventoalém para raptar Peralta e ambos fugirem de seus destinos. Mas ao se deparar com o contexto de iniquidade, injustiça e sede de poder no qual o reino está mergulhado, Vaporoz é tomado pela força e senso de responsabilidade e enfrenta os seus antagonistas, vence os obstáculos criados e supera os seus medos, conseguindo assumir o seu lugar na família e em Ventoalém, vivendo livremente seu amor, cuidado legitimamente de Peralta e impondo uma nova ordem social no reino, regida pelo amor e pela liberdade. “O príncipe Peralta” aborda diversos assuntos atuais e leva a plateia a refletir sobre a relação familiar, sobretudo sobre as formações familiares homoparentais.

“Na última década, a montagem de ‘O príncipe Peralta’ vem encantando plateias de todas as idades e diferentes lugares, sempre com pedidos de novas apresentações. Essa foi a maior motivação para essa nova temporada. Vamos celebrar com público os 10 anos do espetáculo, contando uma clássica história que reúne aventura, amor e superação, com o nosso toque lúdico e sem deixar de lado questões de interesse e importância para o crescimento intelectual, ético e social de nossos jovens” explica Bruno Bacelar, diretor da Cia Muito Franca!

Ficha Técnica

Texto: Bruno Bacelar

Elenco: Bruno Bacelar - Mestre Peçonha e Pássaro Real; Anderson Nuud - Ministro Duvido; Caio Lisboa - Vaporoz e Solitude III; Angelo Mayerhofer - Fidelidah; Luis Fernando Bruno - Iluminah e Bonga; Felipe Gouvea - Ministro Exatamente

Letras das músicas: Bruno Bacelar

Arranjos: Marco Aurêh

Preparação vocal: Jorge Maya

Preparação corporal: André Masseno

Cenário e figurinos: Marcello Costa

Maquiagem e caracterização: Flávia Pepe

Iluminação: Tiago da Silveira

Produção: Cia. Muito Franca!

Direção Geral: Angelo Faria Turci

A Cia. Muito Franca!

A Cia. Muito Franca! foi fundada no Rio de Janeiro em 02 de outubro de 1999 e se dedica a pesquisas em torno das linguagens lúdicas para crianças e jovens, apresentando espetáculos teatrais de alto nível estético e dramatúrgico. Inicialmente formada por profissionais formados e formandos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNI-RIO, hoje conta com a colaboração de profissionais de diversos núcleos de formação teatral.

Serviço: 'O príncipe peralta

Data: 03 de junho a 30 de julho, aos sábados e domingos às 16h

Ingressos: R$40,00 (inteira), R$20,00 (meia entrada)

Local: Teatro Candido Mendes - Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema

Classificação etária: a partir de 6 anos

Mais informações: (21) 2523-3663