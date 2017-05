Niterói recebe 3°Encontro Acústico Autoral nesta sexta-feira

O “Encontro Acústico Autoral” aterrissa no terraço do Bar do Renato, na Cantareira, a noite desta sexta-feira (26), para a sua terceira edição, a primeira em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O evento acontece a partir das 21h, com apresentações de Velho Oliveira e os Agregados, Helton Alves e a Matilha, João Ninguém e Locomotiva RJ, além de Betinho DJ nos intervalos.

O grupo de artistas de São Gonçalo e Niterói estava lançando, ao mesmo tempo, novos trabalhos em formato acústico e, no esforço de fortalecer o cenário da música independente, resolveram criar o “Encontro Acústico Autoral”, para uma divulgação coletiva de suas criações.

A iniciativa teve a primeira edição em janeiro, no pub Rock n’ Beer, em São Gonçalo, e reuniu um grande público que prestigiou as apresentações de Rafael Rio Branco, Velho Oliveira e os Agregados, Helton Alves e a Matilha e Locomotiva RJ. A segunda edição, que marcou a chegada de mais um artista à trupe, João Ninguém, foi realizado em março, no Pub Fiction Of Rock, em Itaboraí.

Roberta Braga e Victor Ferreira, da Locomotiva RJ; Helton Alves; João Ninguém e Velho Oliveira

O “Encontro Acústico Autoral” conta com o apoio do programa Arariboia Rock News, do Studio Galpão, do Bar do Renato e Betinho DJ Produções.

O Bar do Renato fica na Praça da Cantareira, em São Domingos, Niterói. Os ingressos custam R$ 5 até as 22h e R$ 10 após este horário.

Sobre os artistas

Helton Alves e a Matilha: Helton Alves, que também é vocalista do Bloco Exagerado, se uniu à banda Matilha para tocar suas canções autorais num formato eletroacústico. Variando entre pop, rock e blues, suas letras falam sobre os mais variados temas com muita verdade e paixão.

Velho Oliveira e os Agregados: um artista que consegue envolver o público com composições que falam do cotidiano e de suas experiências como músico e cidadão brasileiro, temperado com uma escancarada influência de Raul Seixas e Belchior.

Locomotiva RJ: com uma inegável influência de Charlie Brown Jr., esta locomotiva mistura rap, pop, rock e reggae com letras leves e românticas, que exaltam as maravilhas de se viver no Rio de Janeiro.

João Ninguém: vocalista da banda niteroiense “Tórica”, ele apresenta composições com letras carregadas, fazendo um pop bem rock com seu violão e um inusitado instrumento de sopro, o kazoo.